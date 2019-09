Ottawa versera 50 millions pour prévenir les inondations dans les Basses-Laurentides

Alors que les élections approchent à grands pas, des élus municipaux des Laurentides attendaient ce feu vert d'Ottawa avec impatience. L'enveloppe fédérale proviendra du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe (FAAC) d'Infrastructures Canada.

Du montant total, 20 millions de dollars seront consacrés à l'aménagement de la nouvelle digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, afin qu'elle soit prête à temps pour le printemps 2020.

Le reste de l'argent servira à financer deux autres projets pour réhabiliter et agrandir des digues et des infrastructures liées à l'eau dans les secteurs du lac des Deux-Montagnes et de la Rivière-des-Mille-Îles. Les travaux visent notamment à « améliorer la sécurité en matière de stockage de l'eau, et en matière de réseau d'aqueducs, d'égouts et d'eaux pluviales » , selon le gouvernement fédéral.

À terme, les trois projets permettront de mieux protéger huit municipalités, explique le ministère des Infrastructures et des Collectivités.

Québec a annoncé sa contribution pour ces projets la semaine dernière et assumera une part égale à celle d'Ottawa, c'est-à-dire 40 % des coûts. La dernière portion (20 %) sera couverte par les municipalités.

Une source libérale affirme que l'argent fédéral est sur la table depuis le début et qu'Ottawa devait attendre de recevoir toute la documentation de la part des municipalités avant de confirmer sa participation, processus qui a été complété la semaine dernière.

Notre gouvernement est à l’écoute et répond présent pour que nous soyons mieux équipés pour faire face aux dommages causés par les inondations à l’avenir. François-Philippe Champagne, ministre des Infrastructures et des Collectivités.

L'annonce officielle aura lieu cet avant-midi à Deux-Montagnes, en présence de plusieurs élus municipaux et du ministre des Infrastructures et des Collectivités, François-Philippe Champagne.