Québec à la rescousse de l’usine Fortress de Thurso

Le gouvernement du Québec veut sauver l’entreprise Fortress Global. Il lui octroie un prêt de 5 millions de dollars pour l’aider à maintenir les activités son usine de Thurso et les 323 emplois qui y sont liés.

La compagnie se retrouve en situation précaire depuis que le prix de la cellulose spécialisée qu’elle produit a diminué de 25 % dans les six derniers mois. Les tensions commerciales avec la Chine expliquent en partie ce recul.

C’est le prix le plus bas des dix dernières années , a lancé le président de Fortress, Giovanni Iadeluca en entrevue téléphonique. On ne sait pas quand le prix va remonter, donc on doit agir de façon responsable pour s’assurer de passer à travers.

L’aide gouvernementale, issue du programme ESSOR, permettra à l’entreprise de renflouer son fonds de roulement et de mettre en place un plan de restructuration financière qui inclura une recapitalisation , lit-on dans le communiqué du gouvernement.

Il y a deux semaines, Fortress Global avait lancé l’alarme. M. Iadeluca avait alors affirmé sur les ondes de Radio-Canada avoir engagé une firme internationale pour trouver de nouveaux investisseurs.

Le président affirme que la recherche se poursuit, mais le prêt reçu jeudi devrait permettre aux opérations de se poursuivre à moyen et long terme .

C’est une excellente nouvelle, mais ce n’est qu’une première étape. Giovanni Iadeluca, président de Fortress

Giovanni Iadeluca a avancé que le prêt de 5 millions de dollars, remboursable en 12 mois, pourrait être le premier volet de cette aide gouvernementale. Selon lui, une aide supplémentaire de 10 millions est en attente d’approbation, information que le ministère de l’Économie et de l’Innovation n’a pas confirmée.

Le gouvernement du Québec a aidé la société Fortress Cellulose spécialisée en 2010 à acheter et convertir l’usine de Thurso en lui accordant un prêt de 102 millions de dollars. En mai 2019, il a accepté de prolonger le moratoire sur le remboursement jusqu’au 31 décembre 2021.