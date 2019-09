Un arbitre donne son salaire à un fonds pour le cœur

Il estime que son initiative lui aura permis d'amasser près de 2500 $ d’ici la fin de la saison.

Je voulais faire un sacrifice de temps et un effort physique pour redonner à la cardiologie , explique-t-il.

Il dit avoir été inspiré par sa conjointe cardiologue qui est aussi celle qui a créé le fonds Ça vient du cœur.

Elle est là-dedans tous les jours, je la vois travailler fort, je la vois prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps faciles par rapport aux différents projets et à l’achat d’appareils , relate-t-il.

En plus d'être au courant de ce que sa conjointe fait tous les jours, il vit aussi, en ce sens, avec un important héritage familial.

Beaucoup de membres de ma famille ont eu des problèmes cardio-vasculaires, que ça soit ma mère avec un AVC ou mon oncle, ma tante et ma grand-mère qui ont eu des infarctus , révèle l'arbitre

Il serait lui-même à risque. J’ai passé un test, pendant une journée de temps, j’étais surveillé pour voir comment ça se passait au niveau de ma pression et j’ai eu des anomalies , affirme M. Beaulieu.

Il a ainsi dû modifier ses habitudes de vie, ce qui lui a permis de perdre une vingtaine de livres.

Ces changements se sont aussi opérés à travers sa pratique de l'arbitrage. Il affirme qu'il est maintenant plus actif et qu'il court maintenant beaucoup plus sur le terrain.

Retrouver le plaisir d'arbitrer

Cet été, motivé par son objectif de dons, il a aussi recommencé à arbitrer de plus petits matchs. Je me disais, ça va me prendre une heure et je vais pouvoir donner tel montant d’argent, ça m’a encouragé , souligne-t-il.

Une expérience qu’il qualifie de gratifiante. Certains parents venaient même parfois le voir après les parties pour le féliciter.

Il veut maintenant à poursuivre son initiative sur une plus longue période. Je vais continuer tant que le projet ne sera pas mis à terme , promet-il.

Cette année, le fonds Ça vient du cœur avait un objectif de collecte de 15 000 $ pour l'achat d'équipements médicaux. Jusqu'à maintenant avec la contribution de M. Beaulieu et la vente de billets pour une soirée-bénéfice, l'objectif est presque atteint.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin