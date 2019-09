Litige territorial à Notre-Dame-de-Lorette

Une entreprise de Notre-Dame-de-Lorette craint pour sa survie en raison d'un litige qui l'oppose à la Ville et à la ZEC Rivière-aux-Rats. L'Orée des bois, qui avait dans ses cartons un projet agrotouristique évalué à 250 000 $, voit son rêve menacé pour une question de droits de passage.

En fait, L'Orée des bois est à deux kilomètres de concrétiser son projet. Le commerce qui produit des alcools et des confitures à base de petits fruits a acheté des yourtes et a construit une cave à vin après que la Ville eut accepté d’aménager un sentier pour attirer les quadistes et les motoneigistes.

Depuis deux ans, L'Orée des bois attend toujours ses nouveaux clients.

Tous nos investissements sont réglés. Nos bâtiments sont faits. Cette année, après deux ans, on s'aperçoit que le sentier, c'est difficile. Il y a une embûche qui se passe , explique la copropriétaire, Lyna Bouchard.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs refuse d'octroyer les droits de coupe requis si le sentier, qui passe par la ZEC Rivière-aux-Rats, n'est pas détourné par le poste d'accueil. Il souhaite ainsi contrôler les allées et venues des usagers et faire acquitter les droits de passage.

L'Orée des bois se spécialise dans la fabrication d'alcools faits à base de petits fruits. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La situation est insensée, selon les propriétaires, même si la ZEC a proposé de diminuer les coûts de moitié, soit à environ 7 $.

Payer 15 $, 7 $ ou même 5 $ à la barrière de la ZEC pour venir récolter un casseau de framboises qui vaut 4 $, les gens ne viendront pas , affirme Lyna Bouchard.

Devant l'impasse, la Municipalité, qui a déjà aménagé les 3/4 du sentier, a mis un terme définitif aux travaux.

On a commencé trop vite, ça, c'est vrai, mais on ne peut pas aller contre la loi. Daniel Tremblay, maire de Notre-Dame-de-Lorette

Les propriétaires de L’Orée des bois ont déposé une mise en demeure contre la ZEC et la Ville.

Depuis deux ans, on paye des paiements sur des investissements qui ne rapportent rien , indique Lyna Bouchard.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n'a pas voulu commenter le dossier en raison des procédures judiciaires.

