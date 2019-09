Des mesures supplémentaires réclamées après la mort de trois grizzlys dans les Rocheuses

Le dernier incident s’est produit le 28 août. Un grizzly mâle a été découvert mort au bord de la route, près du ruisseau Jumpingpound, à environ 40 kilomètres à l'ouest de Calgary.

Le 4 juin, un autre grizzly a été happé par un camion. Le 24 juin, une femelle a été euthanasiée après avoir été renversée. Elle s'était traînée le long d’une route, grièvement blessée.

« C'est préoccupant, a déclaré Joanna Skrajny, de l'Alberta Wilderness Association. Le nombre augmente et on se demande si on peut en faire plus. »

Joanna Skrajny pense que des passages surélevés supplémentaires devraient être installés. Parcs Canada pourrait aussi enlever plus souvent la végétation qui attire les ours ainsi que les animaux retrouvés morts le long de cette route très achalandée.

Il faut nettoyer les sources de nourriture susceptibles d'attirer les ours et leur fournir des moyens de traverser en toute sécurité s'ils ont besoin d'aller d'un endroit à un autre, Joanna Skrajny, Alberta Wilderness Association

Il existe des dizaines de passages souterrains et surélevés pour la faune entre le parc national Banff et le parc national Yoho. Un passage est prévu à l'est de la communauté de Lac Des Arcs.

Selon Joanna Skrajny, 70 grizzlis vivent dans la région de Banff, sur une population d'environ 700 en Alberta. Elle estime que la région est essentielle à la survie et la bonne santé de l’espèce.