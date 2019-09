Un accompagnement pour oser le mode de vie zéro déchet

La directrice générale de l’organisme, Joëlle Carle, explique que l’accompagnement servira à outiller les citoyens qui veulent adopter ce mode de vie écoresponsable.

Des fois, on a envie de réduire nos déchets, de réduire le gaspillage alimentaire, de faire notre part pour l’environnement, mais on ne sait pas par où commencer, dit-elle. Il y a trop de solutions, il y a trop d’objets. On ne sait pas quoi acheter, quoi ne pas acheter, ce qui est bon ou pas... L’accompagnement va servir à ça.

La moitié des 16 foyers sélectionnés seront à faibles revenus. L’accompagnement se déroulera sur une période de 8 mois à raison d’un atelier par mois.

Puisque les matières organiques sont les principales sources de déchets émanant des foyers québécois, un atelier sur le compostage domestique est notamment au menu. En plus des activités de la vie quotidienne, ces ateliers serviront aussi à apprendre comment réduire les déchets lors de célébrations, comme les mariages.

Joëlle Carle souhaite que cet accompagnement suscite une prise de conscience chez les citoyens.

On ne peut pas uniquement attendre qu’il se passe quelque chose dans nos gouvernements ou dans les grandes entreprises, on a notre part à faire nous aussi , plaide-t-elle.

Les citoyens intéressés sont conviés à une soirée d’information prévue le 17 septembre.