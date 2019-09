Transfuges : Jagmeet Singh reproche aux verts de propager de l'« information fausse »

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a accusé le Parti vert d'avoir diffusé de l'information erronée en affirmant que 14 candidats provinciaux du NPD avaient quitté leur formation et soutenaient désormais celle d'Elizabeth May. Le Parti vert du Nouveau-Brunswick a d'ailleurs confirmé que six des personnes considérées comme des transfuges n'avaient pas fait défection.