L’industrie de la croisière en C.-B., source d’argent et de carbone

La saison des croisières bat son plein en Colombie-Britannique, province canadienne la plus visitée par les croisiéristes. Si le million de passagers attendus à Vancouver en 2019 promet des retombées économiques majeures pour la région, l'industrie fait aussi l’objet d’un nombre croissant de critiques pour son impact sur l'environnement.

Certains navires de croisière, qui ont une capacité de plusieurs milliers de passagers, sont de véritables petites villes flottantes qu’il faut bien sûr propulser. Il faut aussi en chauffer et en climatiser les nombreuses pièces, ce qui nécessite une quantité d’électricité considérable, obtenue essentiellement par combustion.

Ce sont 290 bâtiments, transportant 1 077 000 touristes, qui sont attendus par le Port de Vancouver pour l’année 2019. Pour sa part, le Port du Grand Victoria attend 700 000 croisiéristes.

Le carburant utilisé pour la grande majorité des bateaux de croisières est constitué de fioul lourd, largement plus sale que l’essence, et contenant plusieurs polluants atmosphériques, dont les oxydes de soufre (SOx), reconnus comme nocifs pour la santé humaine.

Depuis 2015, au large des côtes canadiennes et étatsuniennes, les émissions de soufre des cargos et des paquebots sont limitées à 1000 parties par million (ppm), contre 35 000 ppm dans la plupart des mers du monde.

C’est une exigence très partielle, selon Kendra Ulrich, de l’organisme environnemental Stand.earth, responsable d’une campagne dont l'objectif est de talonner les compagnies de croisière sur leur bilan environnemental.

Il est important de comprendre que ça ne vise que des particules polluantes en particulier, dit-elle. Si réduire les émissions de soufre est positif pour la santé publique, ça ne résout pas le problème des autres composants néfastes qu’on retrouve dans l’air.

Parmi eux, il y a le CO2 et autres gaz à effet de serre (GES), qui contribuent au dérèglement climatique.

Les croisières permettent de voir des paysages impressionnants, mais elles sont une source majeure d'émission de gaz à effet de serre. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

Le problème des GES

L’industrie des croisières est responsable d’environ 0,2 % des émissions mondiales de GES, selon l’Institut de recherche sur le tourisme de l’Université Griffith, en Australie, qui arrive à cette estimation en utilisant, entre autres, l’inventaire des émissions de CO2 établi par certaines compagnies, dont Carnival, la plus importante d’entre elles.

En 2017, ils étaient 25,8 millions de passagers à avoir participé à une croisière, ce qui, selon l’Institut, fait 0,82 tonne d’équivalent CO2 libérée par vacancier, pour un voyage en mer d’une durée moyenne de 7 jours.

Cela équivaut, approximativement, à un vol aller-retour Toronto-Calgary, selon un calculateur d’empreinte carbone (Nouvelle fenêtre) élaboré par l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette statistique ne tient pas compte du trajet en avion pour se rendre au port de départ, ni de celui pour revenir du port d’arrivée.

En 2016, pour leur consommation personnelle, les Canadiens ont émis en moyenne 3,9 tonnes d’équivalent CO2 chacun, selon Statistique Canada. Un voyage en croisière, sans compter un éventuel aller-retour en avion, pourrait donc constituer plus d’un cinquième de cette consommation annuelle.

L'Alaska est la destination principale des croisiéristes au départ de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

Réduction de l’intensité des émissions

L’Association internationale des compagnies de croisières (CLIA), qui représente l’industrie, est incapable de fournir une estimation des émissions de GES pour les croisières au départ de Vancouver, qui se rendent en majorité en Alaska, un trajet de plus de 2000 kilomètres.

L’organisation précise toutefois que l’industrie a des cibles de réduction des GES. La directrice pour la région du nord-ouest du Pacifique, Donna Spalding, affirme que les principales compagnies de croisière se sont engagées à réduire l’intensité de leurs émissions de carbone de 40 % d’ici 2030, par rapport à 2008.

L’industrie est en voie d’atteindre cet objectif, avec une réduction de l’intensité des émissions de 21-22%, jusqu’à maintenant , affirme-t-elle.

Ce que ça veut dire, c’est qu’ils émettent moins de GES par passager embarqué sur un navire, rétorque toutefois Kendra Ulrich. Leurs bateaux deviennent de plus en plus gros et leur flotte s'agrandit constamment.

L’ industrie est en pleine croissance : selon la CLIA, le nombre de passagers a augmenté de près de 7 % dans le monde entre 2017 et 2018. Sur 10 ans (de 2009 à 2018), la hausse a dépassé les 60 %.

Leur empreinte carbone réelle augmente, même s’ils vous montrent un beau graphique avec une courbe descendante sur leur site internet Kendra Ulrich, organisme Stand.earth

Le climat ne se soucie pas de ces réductions d’intensité : nous avons besoin de réduire la quantité absolue de GES libérés dans l’atmosphère , affirme-t-elle.

Les compagnies de croisière comptent se rapprocher de leur objectif de réduction des GES en recourant entre autres de plus en plus au gaz naturel liquéfié (GNL), moins polluant que le mazout lourd actuellement utilisé, mais qui constitue une source d'énergie critiquée pour son impact environnemental.

L’alimentation électrique à quai, une solution?

Les navires de croisière, lorsqu’ils s’arrêtent à Vancouver, peuvent se brancher à un système d’alimentation électrique à quai, dont l’énergie, fournie par BC Hydro, provient principalement de l’hydroélectricité.

Ce branchement permet à l’équipage de couper les moteurs et d’utiliser – pour l’éclairage, la cuisine, le chauffage, la climatisation, etc. – une électricité propre .

Le système d'alimentation électrique à quai est en place depuis 2009, au Port de Vancouver. Photo : Port de Vancouver

Selon le Port de Vancouver, ce sont 6500 tonnes de carburant que ce système a permis de ne pas brûler, depuis son installation en 2009. Cela équivaut à une réduction de plus de 20 000 tonnes de GES, et de 583 tonnes de polluants atmosphériques , affirme une porte-parole.

C’est l’équivalent, selon les chiffres de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, de 4300 voitures retirées de la route pendant un an.

Mais en 2018, sur 243 bateaux qui ont accosté à Canada Place, seulement 63 ont opté pour l’alimentation à quai, soit un peu moins de 26 % d’entre eux.

Et si l’initiative permet de réduire l’empreinte carbone des paquebots à quai ainsi que le rejet de polluants près de la ville, ça ne change rien à leur consommation de carburant pour les déplacements, rappelle Kendra Ulrich.

L’alimentation électrique à quai est un élément essentiel pour réduire les émissions locales, soutient-elle. Mais ce genre d’infrastructure est parfois complexe à construire.

Le port de Victoria, par exemple, a renoncé à installer un système d’alimentation à quai. Selon Donna Spalding, l’île de Vancouver ne possède pas la capacité électrique nécessaire pour combler les besoins en énergie des navires qui y font escale. De plus, certains d'entre eux ne sont pas équipés pour se brancher.