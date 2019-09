Pas de fonds fédéraux pour un aéroport de Greenstone

La demande de 5 millions de dollars de la municipalité, soumise dans le cadre d'un programme d'infrastructure fédéral-provincial, n’a pas été retenue.

Le maire de Greenstone, Rénald Beaulieu, affirme que la réfection de la piste de plus de 1 500 mètres devra être effectuée au cours des prochaines années en raison de sa détérioration.

Selon lui, le projet est particulièrement important avec l'ouverture prochaine d'une mine d'or par la compagnie Greenstone Gold.

Avec la construction, on parle de près de 900 personnes. Une fois la construction finie, on parle d'avoir 400 à 500 employés sur le site de la mine, ce qui va attirer d'autres gens. Donc, on va voir nos deux aéroports utilisés pas mal plus , mentionne Rénald Beaulieu.

L’autre aéroport de la municipalité est situé à Nakina, plus au nord.

Dans un mémo au conseil, l’agente de développement économique de Greenstone, Haley Garvie, indique que les projets d’aéroports choisis dans le cadre du programme d’infrastructure ont été jugés plus prioritaires que celui de la municipalité.

Selon Rénald Beaulieu, la municipalité soumettra d'autres demandes de financement au moment opportun.

On va continuer de travailler fort pour parler à des politiciens et des agences en question pour essayer d’avoir des fonds , dit-il.

L’aéroport de Geraldton ne comprend pas de services aériens réguliers. Il est utilisé notamment par des entreprises privées, le service d’ambulance aérienne Ornge et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.