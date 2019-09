Un homme disparu à Gatineau, sa voiture accidentée retrouvée

Sa voiture accidentée a été retrouvée en bordure de l’autoroute 50, près de la sortie du boulevard La Vérendrye. Les proches du disparu ont indiqué sur la page Facebook dédiée à sa disparition que l’homme conduisait une Camaro 2010 noire.

D'après Sûreté du Québec (SQ), le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de frapper un panneau en bordure de l'autoroute et aucun autre véhicule ne serait impliqué dans l'accident.

Des témoins sur place ont relaté avoir vu le conducteur prendre la fuite après la collision. La SQ a donc ouvert une enquête pour délit de fuite après la découverte du véhicule de Luc Pauzé.

L’homme de 34 ans a été vu pour la dernière fois alors qu’il quittait le bar La Galanterie, dans le secteur de Gatineau, après avoir passé une soirée avec des amis, selon le communiqué du SPVG diffusé jeudi.

Les policiers disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, parce qu’il est inhabituel que la famille de M. Pauzé soit sans nouvelles de lui. Il pourrait se déplacer à pied et se trouver près de la rue Le Baron.

Le SPVG précise que Luc Pauzé mesure 1,78 mètre et pèse environ 81 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns et porte la barbe. Il portait des jeans, un chandail « rouille » de la marque Hurley, une casquette grise et noire de marque Under Armour et des sandales noires.

Toute personne détenant de l'information au sujet de Luc Pauzé est invitée à contacter le SPVG au (819) 246-0222.