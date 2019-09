Lebel-sur-Quévillon veut offrir un service aérien régulier

Le maire, Alain Poirier, parle d'un vol direct vers Montréal et Québec à raison d'une à deux journées par semaine. Une étude est lancée avec la firme de services-conseils Explorer Solutions afin d'évaluer la possibilité de développer un tel service. Le sondage est notamment disponible sur le site web de la municipalité.

On veut sonder les gens de Matagami, les gens de la communauté crie de Waswanipi, on parle aussi de Senneterre, Champneuf. On veut vraiment regarder du côté des citoyens, de l'industrie et du commerce, s'il y a un besoin pour le transport passager , soutient Alain Poirier.

À Senneterre, l'aéroport n'est pas en fonction. Je comprends très bien l'initiative de la communauté de Quévillon de vouloir avoir un service aérien qui est un peu plus régulier et adéquat pour desservir sa population. Dans le cas de Senneterre, on est déjà très bien desservis par l'aéroport de Val-d'Or. Peut-être qu'on pourrait y voir certaines opportunités dans les horaires plus variables ou des opportunités peut-être touristiques , indique le maire Jean-Maurice Matte.

Pour Alain Poirier, un service aérien régulier permettrait aussi de développer le tourisme dans le Nord-du-Québec. Le but est également de permettre aux citoyens d'aller voir leur famille plus facilement dans les grands centres et d'accueillir des professionnels de la santé, notamment.

À Lebel-sur-Quévillon, on n'a pas tous les services des professionnels alors on veut voir aussi de ce côté-là, s'il y a des professionnels, surtout au niveau de la santé, qui aimeraient venir chez nous travailler quelques jours par exemple et retourner dans les grands centres , explique-t-il.

L'aéroport municipal est utilisé majoritairement pour les travailleurs des secteurs minier et papetier. Lorsque la piste est entrée en fonction en 2016, une soixantaine de personnes transitaient par l'aéroport de Lebel-sur-Quévillon. En 2018, plus de 2000 personnes y sont passées. Le bâtiment d'accueil peut actuellement recevoir une quinzaine de passagers. Les infrastructures devraient donc être modifiées, selon Alain Poirier.

Différents facteurs

Le coût des billets déterminera également la viabilité du projet. Il compte aussi sur des programmes du gouvernement du Québec et de futurs partenaires pour développer le service.

La possibilité de faire du transport aérien à partir d'aéroports régionaux comme à Lebel-sur-Quévillon, Gaspé ou Alma avait déjà été discutée à l'Union des municipalités du Québec.

Il y avait une volonté de regarder tout ça et il y avait un joueur qui était intéressé. C'était la compagnie aérienne Pal Airline, indique Alain Poirier, qui siégeait sur le comité transport aérien régional. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il faut qu'on détermine s'il y a vraiment de l'achalandage à Lebel-sur-Quévillon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si une compagnie vient chez nous, souvent ces compagnies-là vont nous dire "Oui on est prêt à atterrir chez vous, mais combien de sièges nous garantissez-vous ?". Alors cette étude-là va déterminer ça aussi.

Une piste limitée

Actuellement, Chrono Aviation est la compagnie aérienne qui transporte les travailleurs avec des appareils de modèle Dash. Ces avions peuvent transporter de 37 à 40 passagers. Des Pilatus y atterrissent aussi avec une dizaine de passagers à bord. La piste ne pourrait normalement pas accueillir de plus gros transporteurs. La sécurité a été améliorée à l'aide d'approches GPS en place depuis le mois de juin.

Des avions en provenance de l'Ontario et des États-Unis y atterrissent aussi pour transporter des personnes qui veulent développer des sites miniers. La SOPFEU l'utilise également. Alain Poirier souhaite aussi trouver une façon de cohabiter avec leurs appareils.