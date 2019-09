Un nombre croissant d’élèves n’ont rien à manger le midi

Le nombre de ventres creux dans les écoles a plus que doublé au cours des trois dernières années, selon l’organisme Brown Bagging for Calgary’s kids.

L’association fournit des repas complets et des collations dans plus de 220 écoles de la métropole albertaine. En moyenne, les bénévoles préparent plus de 2000 paniers-repas chaque jour.

Ce n’est pas un mystère quand on regarde l’économie de Calgary ces dernières années et les conséquences que cela a sur les familles , explique la directrice des opérations de l’association, Bethany Ross.

En 2005, seulement 1200 enfants dans 75 écoles avaient besoin des services de Brown Bagging for Calgary’s kids.

L’organisme s’estime toutefois chanceux, parce que le financement provenant exclusivement de dons privés n’a pas faibli.

Les bénévoles préparent des repas composés de sandwiches, de fruits et légumes coupés. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Les bénévoles sont également toujours au rendez-vous. Environ 600 donnent de leur temps chaque année pour aider l’association à faire face à la demande croissance.

C’est vraiment émouvant, surtout que les bénévoles travaillent ensemble avec un but commun pour aider les enfants. [...] Quand on connaît les histoires, c’est vraiment émouvant de savoir que l’on peut toucher autant d’enfants dans notre communauté , raconte Anna McFarlane, une bénévole depuis huit ans.

Après autant d’années de service, la francophone a aussi constaté de plus en plus de besoins. Ce n’est pas nécessairement dans les communautés démunies. C’est partout qu’il y a des familles qui ont besoin d’aide. Ce n’est pas nécessairement un grand dîner, mais on voit des enfants qui arrivent sans protéines, pas de légumes, pas de fruits , explique-t-elle.

Un don de 40 $ permet de fournir des repas à un élève pendant un mois.