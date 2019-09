Des enseignants chevronnés accompagnent les nouveaux à la DSFM

Les ELP sont deux fois plus nombreux que lors de leur mise sur pied, il y a trois ans.

Le groupe est composé d'enseignants chevronnés qui sillonnent les écoles de la division dans les quatre coins de la province, pour rencontrer les nouveaux enseignants.

René Déquier est le directeur général adjoint de la DSFM. Photo : Radio-Canada

Une fois par semaine, les ELP se rendent en classe pour appuyer les recrues dans leur enseignement. Ils s'assurent aussi de la mise en pratique des stratégies préconisées par la DSFM.

Selon le directeur général adjoint, René Déquier, les ELP ont un rôle important non seulement auprès des nouveaux enseignants, mais aussi auprès des plus anciens.

On voit que les jeunes enseignants se sentent plus à l'aise et plus confortables pour enseigner leurs matières. Par ailleurs, on voit de plus en plus d'anciens enseignants qui sollicitent l'appui des ELP par rapport à des stratégies particulières pour avoir notamment de la rétroaction , dit-il.

Le département des ELP a démarré avec trois enseignants. Ils sont aujourd'hui six mentors qui se partagent les 23 établissements que compte la DSFM à l'échelle de la province.

Chacun a sous son aile quatre établissements scolaires. Ils rencontrent les nouveaux enseignants en classe et les accompagnent dans l'apprentissage de leur métier. Car c'est une chose de voir comment on élabore des pédagogies, mais c'en est une autre de les mettre en pratique en classe. Les ELP permettent justement faire ce transfert , explique René Déquier.

La cohorte des nouveaux enseignants de la DSFM, l'an dernier. Photo : Twitter / DSFM

Les EPL utilisent plusieurs méthodes pour appuyer les nouveaux enseignants : observations en salle de classe, discussions avec les enseignants, suivi de l'implantation des stratégies.

Ils développent aussi des relations avec le personnel parce qu'on veut que les nouveaux enseignants se sentent à l'aise pour les accueillir dans leurs salles de classe , souligne René Déquier.

Le concept a d'autres avantages, ajoute René Déquier. Plutôt que d'avoir des formations ponctuelles pendant une journée, il permet d'assurer une formation continue en classe qui garantit de meilleurs résultats.

Il permet par ailleurs d'éviter d'autres écueils. C'est toujours un défi de trouver des suppléants pour remplacer les enseignants qui participent à ces formations , fait remarquer René Déquier.

Le directeur général adjoint tient à préciser que les enseignants leaders pédagogiques n'ont pas pour rôle d'évaluer leurs collègues, une mission qui incombe à la direction de l'école.