Ouragan Dorian : que faut-il avoir à la maison pour être prêt?

Les résidents de plusieurs régions en Atlantique vont subir les effets de l’ouragan Dorian en fin de semaine. Selon ce que prévoit Environnement Canada, plusieurs régions seront balayées par des vents de la force d'une tempête tropicale, et possiblement des vents de la force d'un ouragan en Nouvelle-Écosse.

Si l’ouragan, qui remonte en ce moment la côte est des États-Unis, suit la trajectoire prévue, il passera sur l’est de la Nouvelle-Écosse samedi et sur l’ouest de Terre-Neuve dimanche matin.

Il est déjà certain que d’importantes pluies et des vents violents vont déferler sur la Nouvelle-Écosse, le sud-est du Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, l'ouest de Terre-Neuve et la Basse-Côte-Nord du Québec.

Les responsables des mesures d'urgence recommandent de se préparer à être autosuffisants pendant au moins 72 heures sans source d’énergie ou d’eau courante.

Les articles à avoir avant la tempête

Au moins deux litres d’eau par personne, par jour. Il faut aussi penser à l’eau dont auront besoin les animaux domestiques.

De la nourriture non périssable, que l’on peut consommer sans avoir à la réchauffer ou la faire cuire. Des conserves, des barres de céréales et de la nourriture déshydratée sont à privilégier.

De la nourriture pour les animaux domestiques.

Un ouvre-boîte manuel.

Tout le nécessaire pour les bébés et les nourrissons, par exemple des couches et du lait commercial.

Les médicaments sur ordonnance que vous devez prendre.

Une trousse de premiers soins.

Des lampes de poche fonctionnant à piles.

Une radio fonctionnant à piles.

Une bonne quantité de piles de rechange.

De l’argent comptant en petites coupures, au cas où les guichets bancaires seraient inaccessibles.

Des bougies, des allumettes et des briquets.

Du papier hygiénique.

Des chargeurs portatifs pour les appareils électroniques comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables.

Un plein réservoir d’essence pour son véhicule.

Trajectoire prévue de Dorian, selon les prévisions faites par Environnement Canada à 3 h vendredi matin. Photo : Centre canadien de prévision des ouragans

Quelques autres trucs à envisager

Remplissez votre baignoire avec assez d’eau pour vous laver ou pour évacuer le contenu de la cuvette des toilettes. Si vous étiez privés d’eau potable, il serait impossible de faire fonctionner la douche ou de tirer la chasse.

Chargez tous vos appareils électroniques avant l’arrivée de la tempête.

Effectuez les achats nécessaires pour compléter votre trousse d’urgence plusieurs jours avant l’arrivée de la tempête, afin d’éviter les achalandages et les étagères vides dans les épiceries, quincailleries et magasins à grande surface.

Faites votre lessive la journée avant l’arrivée de la tempête afin d’avoir suffisamment de vêtements propres pour plusieurs jours.

Ayez du ruban adhésif à conduits (« duct tape ») et des bâches en plastique, afin d’empêcher l’eau d’entrer si une fenêtre se brisait.

Il est bon d'avoir quelques outils de base ou un couteau suisse.

Prévoyez des livres, des jeux et des divertissements pour les enfants.

Pour éviter les incendies, il est préférable d’utiliser des lampes de poche plutôt que des bougies pour se déplacer dans la maison. Ne laissez jamais une chandelle allumée sans surveillance.

Avant l’arrivée de la tempête, mettez à l’abri à l’intérieur ou dans un cabanon ou attachez solidement tout objet gardé à l’extérieur qui pourrait être emporté par le vent et causer des dommages, comme les chaises et tables de patio, les barbecues, les parasols, les poubelles et bacs de recyclage, ou encore les pots de fleurs et outils de jardin.

Notez les numéros de téléphone pertinents sur du papier au cas où votre téléphone ou Internet ne fonctionnerait plus.

Le ministère de la Sécurité publique du Canada a, sur son site internet, un guide de préparation aux urgences (Nouvelle fenêtre) (en format PDF (Nouvelle fenêtre) ) pour vous aider à avoir un plan pour votre famille.