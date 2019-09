Caitlan Coleman était instable, suicidaire et complètement nue, selon Joshua Boyle

Peu avant de s’enfuir, le 30 décembre 2017, Mme Coleman serait entrée dans un état de crise où elle criait et menaçait de s’en prendre à sa vie, en étant complètement nue, selon l’accusé.

Il n’était pas inhabituel qu’elle se mette à nu lorsqu’elle était en détresse , a expliqué Joshua Boyle à la barre des témoins.

Mme Coleman et M. Boyle ont été enlevés ensemble en Afghanistan en 2011 et ont passé six ans en captivité avant d'être libérés par les troupes pakistanaises.

Boyle, qui subit actuellement son procès, est notamment accusé d'agression sexuelle et de séquestration envers Mme Coleman et une autre personne, dont on ne peut dévoiler l’identité.

Les faits allégués seraient survenus peu de temps après qu'ils eurent été libérés, en octobre 2017. M. Boyle a plaidé non coupable à toutes les accusations.

Caitlan ne supportait pas l’idée d’un divorce, selon Joshua Boyle

Caitlan Coleman supportait mal la volonté de son mari de se divorcer, a-t-il affirmé en cour. C’est de là que viennent ses nombreuses hystéries, selon M. Boyle.

Elle était affligée par l’idée du divorce. Elle disait qu’elle ne se sentirait jamais mieux et que, si je la laissais, elle allait se tuer. Joshua Boyle

L’accusé a expliqué qu’il souhaitait divorcer, entre autres, en raison de l’instabilité psychologique de sa femme.

Une fuite et deux versions des faits

La version des faits de la mère de famille est très différente.

Caitlan Coleman a raconté, au procès de son mari, qu'elle avait enfilé plusieurs couches de chaussettes pour se protéger du froid avant de s'échapper de son appartement. Dans sa version des faits, elle tentait de fuir son mari violent physiquement et psychologiquement, ce que nie en bloc le principal intéressé.

Joshua Boyle dit s’être sérieusement inquiété pour sa femme ce soir-là. Il a d’ailleurs fait un appel au 911 le 30 décembre 2017 pour dire que sa femme avait fui de leur appartement en criant et qu'elle avait menacé de se suicider.

Mme Coleman a toutefois affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se faire du mal ce soir-là et qu'elle n'avait pas évoqué ce sujet.

Les policiers avaient retrouvé Caitlan Coleman dans la chambre d'hôtel de sa mère.

L’ancien otage doit poursuivre son témoignage vendredi. Il fait face à 17 chefs d’accusation, dont voies de fait armées, agression sexuelle et séquestration, des crimes qu’il aurait commis à l’endroit de son ex-femme, Caitlan Coleman, à la fin de 2017.