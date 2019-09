Pékin utilise les détentions arbitraires comme moyen de pression, dénonce Trudeau

Selon lui, c’est un moyen de pression qui inquiète non seulement le Canada, mais aussi ses alliés occidentaux.

M. Trudeau s’est exprimé à ce sujet au cours d'une réunion avec le comité de rédaction du Toronto Star, où le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine lui a demandé d’exposer la position du gouvernement canadien.

Interrogé plus tôt au sujet de la nomination de Dominic Barton comme nouvel ambassadeur du Canada en Chine, le porte-parole Geng Shuang a déclaré que le Canada doit réfléchir à ses « erreurs et libérer immédiatement Mme Meng Wanzhou », la dirigeante du géant chinois Huawei qui a été arrêtée le 1er décembre dernier à Vancouver à la demande des États-Unis.

Nous attendons avec impatience les efforts positifs que M. Barton pourrait déployer pour aider les relations entre la Chine et le Canada à être sur la bonne voie , a déclaré M. Geng dans son discours traduit affiché sur le site web de son ministère.

La Chine a emprisonné deux Canadiens, l'ex-diplomate Michael Kovrig et l'entrepreneur Michael Spavor, dans ce qui est largement considéré comme des représailles à l'arrestation de Mme Meng.

L'utilisation de la détention arbitraire comme outil pour atteindre des objectifs politiques, à l'échelle nationale ou internationale, préoccupe non seulement le Canada, mais aussi tous nos alliés. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ils ont souligné que ce comportement n'est pas acceptable au sein de la communauté internationale, et craignent tous que la Chine n'adopte le même genre de comportement et de moyens de pression avec eux , a-t-il ajouté.

Trudeau a ajouté qu'il ne voulait pas exacerber les tensions avec la Chine, et a noté que Pékin a rapidement approuvé la demande du Canada de nommer Dominic Barton comme nouvel ambassadeur du Canada en Chine.

Ce dernier a noué des liens étroits en Asie. Il a vécu et travaillé en Corée du Sud et à Shanghai, la capitale chinoise des affaires. Il a siégé à la Fondation Asie Pacifique du Canada et est inscrit à titre de professeur auxiliaire à l'Université Tsinghua de Pékin.

Selon M. Trudeau, le Canada n'a pas d'autre choix que de s'engager économiquement avec la Chine même s'il doit faire preuve de clairvoyance à cet égard.

La Chine joue selon un ensemble de règles et de principes très différents de ceux de l'Occident. Et s'assurer que nous sommes en mesure de faire valoir ces points de façon claire, énergique et aussi constructive que possible sera vraiment important , a déclaré le premier ministre.

Nous sommes très fortement engagés sur la question du canola, du bœuf et du porc canadien, mais nous sommes engagés d'une manière substantielle, ce qui souligne au gouvernement chinois que nous sommes préoccupés par leur comportement, a-t-il ajouté.