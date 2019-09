Les trottinettes électriques débarquent dans le quartier de la Distillerie

Après un lancement à Calgary et Edmonton, Bird Canada lance un projet pilote de trottinettes électriques à Toronto. Du 5 au 15 septembre, les visiteurs du quartier de la Distillerie pourront essayer ce nouveau moyen de transport.

Pour essayer les trottinettes Bird gratuitement, il suffit de télécharger l’application mobile et de créer un compte gratuit. Il sera possible d’en faire l’essai à partir de 16 h en semaine, dès 10 h les samedis et dimanches, jusqu’à 20 h.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Visuel explicatif de différentes composantes d'une trottinette électrique. Photo : Radio-Canada / Camil Gauthier

Une flotte de 35 véhicules sera mise à l’essai au courant du projet pilote et la zone de recharge se trouve dans le stationnement au nord du quartier de la Distillerie.

Dans un communiqué de presse précédant le lancement du projet pilote, le PDG de Bird Canada Stewart Lyons s’est réjoui de l’accueil de son projet au Canada, la réponse du public à nos lancements à Calgary et Edmonton a été incroyable, quoi de mieux que d’offrir ce moyen de transport aux habitants et aux visiteurs de la plus grande ville au Canada , explique-t-il.

Si les trottinettes électriques sont offertes en libre-service, leur utilisation sera circonscrite aux quelques coins de rue qui encadrent la zone de test.

Reconnu pour ses bars, ses cafés et ses attractions touristiques, le quartier de la Distillerie est un terrain privé, les trottinettes Bird sont donc autorisées à y circuler dans le cadre du projet pilote.

Ces véhicules sont interdits sur les voies publiques en Ontario, mais la province songe à les autoriser sur certaines routes.

Bird Canada a aménagé un système de clôtures géolocalisées qui va ralentir automatiquement les utilisateurs qui sortent de la zone pilote.

Le projet pilote est l’occasion de tester l’engouement du public, la solidité du système de clôtures géolocalisées et la réaction du public à l’arrivée de ce nouveau moyen de transport, a rappelé Stewart Lyons.

Si les démarches de Bird Canada se concrétisent auprès des différentes instances de gouvernement, Stewart Lyons souhaite un lancement partout à Toronto au printemps.