Zackery Powell avec TKO pour au moins quatre combats

Le jeune combattant d'arts martiaux mixtes (AMM) de Gatineau Zackery Powell a prolongé son association avec l'organisation TKO. L'athlète de 22 ans est maintenant lié à la plus grosse organisation de AMM au pays pour ses quatre prochains combats.

« Ça représente beaucoup pour moi. Ils ont confiance en moi et en mon avenir. Être avec une aussi bonne association à moyen terme c'est très bon pour moi », mentionne Powell, qui n'a pas perdu en deux sorties chez TKO.

Le combattant ne s'est pas battu depuis décembre 2018. Il a pris une pause, au cours des derniers mois, pour soigner des symptômes de commotion cérébrale et d'autres petites blessures.

Il a repris l'entraînement en vue d'un gala au mois de décembre à Québec et il assure être en pleine forme. « Ça ne pourrait pas aller mieux que ça. Ma physio m'a aidé énormément. Je me sens mieux que jamais. J'ai hâte à mon prochain combat dans la cage, de me battre avec de petits gants », rigole l'athlète.

En prolongeant son association avec TKO, Powell considère qu'il prend le meilleur chemin pour montrer son talent dans le monde des AMM et éventuellement monter les échelons dans ce sport. Les récentes graduations du Gatinois Marc-André Barriault et de Charles Jourdain dans l'UFC l'encouragent.

Le combattant Marc-André Barriault atteint d'une solide droite son adversaire Andrew Sanchez lors de son premier combat dans l'UFC Photo : Getty Images / Jeff Bottari/Zuffa LLC

Ça me donne espoir. J'ai une idée que l'UFC regarde ici. Ils ont les yeux sur TKO et je suis à la bonne place si je veux me faire voir. Zackery Powell, combattant TKO

Powell attend encore de connaître son prochain adversaire. TKO organisera son prochain gala à Montréal le 9 octobre prochain. Les Gatinois Julien Leblanc, Isaac Blais et Serge Dancos se battront ce soir-là.