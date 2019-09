Deux bébés jaguars sont nés au zoo de Moncton

Il s’agit des premiers petits de la mère BJ et du père Rio. Les premières photos des nouveau-nés, deux mâles, ont été publiées par le zoo jeudi.

L’un des deux petits jaguars était plus petit que l’autre et grossissait plus lentement. Le personnel a donc commencé à donner au petit un supplément de lait pendant l’heure de la pesée et juste avant de le rendre à sa mère et à son frère. De cette façon, le zoo peut s’assurer que les autres membres de la famille se comportent correctement envers le plus petit.

Les jaguars nouvellement nés au zoo de Moncton. Photo : Gracieuseté

Aujourd’hui, les deux petits jaguars ont les yeux grands ouverts et prennent du poids.

Les femelles jaguars peuvent avoir des portées d’un à quatre rejetons. À la naissance, ils sont aveugles et sans défense. La mère les accompagne et les défend férocement contre les animaux qui pourraient s’en approcher, et ce, même si cet animal est leur père.

C’est pourquoi les visiteurs pourront toujours voir Rio, mais que les petits et leur mère resteront en sécurité dans leur enclos.