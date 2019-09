Des employés de Nemak poursuivent leur grève illégale

Jeudi, les employés de l’usine Nemak bloquaient toujours l’entrée de l’usine du Sud-Ouest de l’Ontario.

Depuis lundi, les 270 travailleurs syndiqués maintiennent une ligne de piquetage. Ils s’opposent ainsi à la décision de l’entreprise de fermer le centre de production de Windsor d’ici un an alors que les employés de Nemak avaient accepté un gel salarial de trois ans pour prolonger le travail à l'usine jusqu'en 2022.

Un jour on nous a tous apporté à la cafétéria, un homme de Mexico était ici, il a dit on va fermer l’usine et il est parti pas de questions , se rappelle Marcel Roy, employé de l’usine depuis huit ans.

On n’a pas eu un raise [augmentation] depuis quatre ans parce qu’on nous a promis qu’on serait ouvert jusqu’en 2022 , explique M. Roy, qui espère que Nemak revienne sur sa décision. On a besoin des jobs. Il y a 270 personnes ici. C’est beaucoup de familles.

Dans un communiqué publié mercredi, Nemak a déclaré vouloir reprendre la production à son usine de Windsor le jour même. Mais les employés ont refusé de se présenter au travail et ont poursuivi les manifestations même si la Commission des relations de travail de l’Ontario avait déclaré que ces actions étaient illégales.

Une grève illégale? La grève des travailleurs est considérée comme illégale, puisque la convention collective en vigueur n’a pas été rompue même si Nemak a annoncé une fermeture. Selon Louis Durand, professeur en relations industrielles à l’Université Laurentienne, la Commission des relations de travail n'avait, dans ces conditions, pas d'autres choix que de déclarer cette grève comme illégale.

John d’Agnolo, président de la section locale 200 d’Unifor, a affirmé qu’aucune discussion avec la compagnie n’avait eu lieu depuis.

Selon lui, la paralysie de l’usine, imposée par les syndiqués, n’est pas contraire à la loi. Ceux qui agissent de manière illégale, c’est la compagnie en brisant notre contrat , avance-t-il, ajoutant qu’il s’attend maintenant à ce que les gouvernements provincial et fédéral interviennent.

Lisa Gretzky, députée provinciale de Windsor-Ouest pour le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

De son côté, la députée provinciale Lisa Gretzky, présente sur la ligne de piquetage jeudi, explique qu’elle va communiquer par écrit avec le premier ministre Doug Ford pour lui demander d’intervenir.

Il doit parler à la compagnie, contacter ses homologues fédéraux. Mais surtout, il faut que dorénavant, ces compagnies ne puissent plus agir de la sorte et revenir sur un contrat , souligne la députée.

La suite des choses

Si le syndicat choisit la ligne dure et ne se conforme pas à l'ordre de la Commission des relations de travail, l'employeur pourrait faire appel aux tribunaux et demander une injonction, explique Louis Durand. Il pourrait aussi y avoir intervention policière ou poursuite de la part de la compagnie.

Le chercheur croit par ailleurs que la voie politique pour que l'entreprise revienne à la table de négociations devrait aussi s'imposer puisqu'elle a reçu des subventions publiques.

Ça pourrait faire un précédent, on pourrait commencer à regarder quelles sont les mesures [...] pour garantir ce qui a été négocié à la table de négociations , explique-t-il.

En 2015, Nemak et le gouvernement provincial ont investi environ 15 millions de dollars à Windsor. L'usine a également reçu près de3 millions de dollars en financement du gouvernement fédéral en 2017, avec l'intention de créer 70 nouveaux emplois.

Nemak n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada au moment de la publication de cet article.