Le nombre croissant de sans-abri inquiète des habitants de Terrace

De nombreux habitants ainsi que des propriétaires d’entreprises demandent à la Ville de faire face au nombre grandissant de tentes installées près du Walmart situé aux abords de l'autoroute 16.

La sécurité de la population et des sans-abri est la plus grande préoccupation de Juliana White, qui était présente au rassemblement.

J'aimerais pouvoir me promener sans avoir peur. J’avais l’habitude de rentrer chez moi à pied lorsque je passais une soirée chez une amie. Je ne le ferai plus, et personne d'autre ne le fera.

Juliana White, habitante de Terrace