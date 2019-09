Le chandail de Sidney Crosby sera retiré lors d'un match de l’Océanic

Sidney Crosby a disputé deux saisons, entre 2003 et 2005, avec l'Océanic.

Sidney Crosby est un grand homme, le meilleur joueur de hockey au monde et porte encore notre région, notre équipe et nos partisans dans son cœur , indique le président de l’équipe, Éric Boucher, dans un communiqué. M. Boucher ajoute que le retrait du chandail du joueur, qui allait être connu comme « Sid the Kid » à ses débuts dans la LNHLigue nationale de hockey , était prévu depuis plusieurs années.

Les billets pour assister à la soirée seront en vente dès samedi matin, le 7 septembre, sous la forme d’un forfait incluant les matchs des 27 et 29 septembre et celui du 2 octobre.

Depuis 25 ans, l’Océanic a retiré cinq autres chandails de joueurs notoires : Allan Sirois (no. 12), Vincent Lecavalier (no. 4), Brad Richards (no. 39), Jonathan Beaulieu (no. 9) et Michel Ouellet (no. 28). Le dernier retrait de chandail à l'Océanic avait eu lieu en 2015.