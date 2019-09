Brenda Murphy nommée lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick

Mme Murphy a passé des dizaines d’années à faire avancer l’égalité des sexes et à aider à sortir les gens de la pauvreté. Elle continuera d'apporter des contributions importantes à sa province et à notre pays, et je sais qu'elle servira bien les gens du Nouveau-Brunswick en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure , affirme le premier ministre Justin Trudeau par voie de communiqué.

Brenda Murphy succède à Jocelyne Roy Vienneau, qui a succombé au cancer le mois dernier.

La nouvelle lieutenante-gouverneure milite depuis longtemps pour la justice sociale, ajoute le bureau de M. Trudeau.

Elle a consacré sa vie à servir les Canadiens, à faire avancer l’égalité des sexes et à éliminer la pauvreté, souligne-t-on dans le communiqué. Pendant 20 ans, elle a dirigé un réseau d’appui aux femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a siégé à des conseils consultatifs portant sur la pauvreté et la condition féminine au fédéral et au provincial.

Brenda Murphy a aussi représenté sa communauté pendant trois mandats en tant que conseillère municipale. Elle a également fait du bénévolat pour plusieurs organismes et des conseils qui appuient le logement, la justice et l’égalité des sexes.