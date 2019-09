Un cours de jeux vidéo dans une école secondaire d’Ottawa

Depuis la rentrée, le Centre professionnel et technique Minto d’Ottawa offre un cours de sport électronique à 17 jeunes.

Rassemblés dans une salle de cours devant un écran, ils écoutent leur professeur expliquer l’importance de certains contrôles dans un jeu spécifique.

Casque d’écoute sur la tête, ils s’assoient ensuite devant leur ordinateur pour tenter d’appliquer les enseignements et ils reçoivent les conseils de leur instructeur pendant qu’ils jouent.

L’industrie des eSports est en pleine expansion et nous ne pouvons pas l’ignorer. Il y a beaucoup d’emplois qui y sont associés. Eugénie Congi

C’est un cours dans lequel l’élève va développer des habiletés, des compétences du 21e siècle, notamment au niveau de sa pensée critique et créative, son sens de communication et de collaboration en jouant en équipe avec d’autres élèves , explique Eugénie Congi, surintendante à l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).

Le cours permet aux élèves d’apprendre à jouer à des jeux vidéo de façon compétitive, un domaine suivi par des millions d’amateurs autour du monde et dans lequel les meilleurs joueurs peuvent remporter de gros montants.

Les enjeux reliés à la cyberdépendance seront également abordés dans le curriculum.

Le Centre Minto, qui prépare les élèves pour une carrière dans les métiers professionnels, mise sur les jeux StarCarft II, League of Legends et le jeu de simulation de la Formule 1. Les jeux violents ou explicites sont interdits dans le programme.

À lire aussi : Le sport électronique entre dans les écoles québécoises

Je veux être un joueur professionnel de jeux vidéo ou être dans cette communauté quand je serai plus vieux , mentionne Malcolm Tieu, 15 ans.

Tous n’ont pas les mêmes aspirations professionnelles. Michelle Roy, 14 ans, était plutôt curieuse de cette nouveauté à son école.

Je me suis inscrite parce que je n’avais jamais entendu parler de ce cours et je voulais savoir c’est quoi , explique celle qui amorce sa 9e année.

Eugénie Congi croit que l’offre d’un cours de sports électroniques peut contribuer à la rétention scolaire.

L’enseignant du cours eSport me dit qu’il y a certains élèves qui sont plus engagés que prévu à l’école [...] Si c’est ça qui va les garder à l’école, on a une responsabilité morale de leur offrir cette occasion-là , souligne la représentante du CECCE.

Avec les informations de CBC