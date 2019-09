Les chauffeurs de taxi manifestent à Saguenay

Les chauffeurs de taxi de Saguenay ont perturbé la circulation jeudi matin afin de protester contre le projet de loi 17, qui prévoit l’abolition des permis de taxi et vise à moderniser la réglementation.

Des grèves rotatives sont en cours un peu partout au Québec depuis mardi.

À Saguenay, quelques dizaines de chauffeurs ont klaxonné et roulé au ralenti sur la rue Racine et aux alentours pour attirer l’attention. Ils demandent aux clients touchés de contacter leur député pour exiger une entente avec Québec.

La porte-parole des taxis de Saguenay, Carolle Dallaire, rappelle que les services essentiels sont maintenus malgré ces gestes de protestation, soit les services médicaux et le transport adapté.

On pense que les gens sont sympathiques à notre cause quand on leur explique ce qui se passe. Stéphane Pilote, président de Taxis Unis

Le président de Taxis Unis à Chicoutimi, Stéphane Pilote, est l’un de ceux qui craignent l’impact du projet de loi et la perte de valeur des permis de taxis. Il affirme que la relève est déjà difficile à trouver.

On se demande qu’est-ce qu’on va faire dans plusieurs années, si on va être encore dans le domaine, si on pourra faire vivre nos familles avec nos revenus s’il y a trop de monde qui fait du transport rémunéré de personnes , explique-t-il.

Les chauffeurs veulent que le gouvernement de François Legault réponde à leurs demandes, reprenne les négociations et collabore avec eux.

Ils sont insatisfaits des compensations offertes par Québec pour le rachat des permis de taxi et de l’arrivée de nouveaux joueurs comme Uber sur le marché.