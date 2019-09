L'Est-du-Québec se prépare à l'arrivée de Dorian

À l'approche de l'ouragan Dorian, qui touchera les Maritimes et l'extrême est du Québec samedi et dimanche, les élus préviennent la population de se tenir aux aguets.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le député Joël Arseneau invite les Madelinots à demeurer vigilants et à se tenir informés des conditions météorologiques.

Si la force de l'ouragan ne diminue pas, ça pourrait être un problème. On parle d'un ouragan de catégorie 1, qui pourrait réduire de vélocité, mais qui pourrait aussi entraîner un certain nombre de dommages. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Le député rappelle que l'archipel n'en est pas à sa première tempête.

La tempête qui a frappé les Îles l'automne dernier, et qui a sectionné le câble optique, coupant toutes les communications avec les Îles, c'était une crise en soi et les gens, les autorités ont très bien réagi. Je m'attends à ce que ce soit la même chose, même si à chaque tempête, la situation est différente , souligne M. Arseneau.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, abonde dans le même sens. En novembre 2018, des vents avaient soufflé en rafales à plus de 140 km/h , rappelle-t-il.



Sans rien banaliser, on se prépare comme on le fait à chaque fois. Nos équipes sont aux aguets, on a des portions de route qu'on va surveiller de façon plus précise , précise le maire.



M. Lapierre se dit toutefois préoccupé par la fragilité des câbles de télécommunications qui relient l'archipel au continent.

Presqu'un an après [la tempête pendant laquelle les câbles ont été abîmés], ils n'ont toujours pas été remplacés, il n'y a pas eu non plus de rénovation majeure, tel qu'on le demande au gouvernement du Québec. Donc pour nous ça demeure inquiétant. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Sur la Basse-Côte-Nord, Dorian pourrait perturber le transport aérien et maritime, selon la députée de Duplessis, Lorraine Richard.

L'ouragan Dorian s'approche de l'est du Canada Photo : UNIVERSITÉ DU COLORADO/CIRA

Environnement Canada prévoit que l'ouragan Dorian touchera les Maritimes et l'extrême est du Québec samedi et dimanche sous forme d'un ouragan de catégorie 1 ou d'une forte tempête tropicale.

Un bulletin sur les cyclones tropicaux a été publié mercredi matin pour les secteurs des Îles-de-la-Madeleine, d'Anticosti, de Blanc-Sablon et de Chevery.

Pour le golfe du Saint-Laurent, on doit attendre des rafales qui pourraient aller jusqu'à 120 km/h. En termes de quantité d'eau, on parle de 50 à 100 mm de précipitations , estime le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault.

La Gaspésie, quant à elle, évitera le pire. La région ne devrait pas recevoir plus de 40 mm de pluie, ainsi que des rafales de 70 km/h, selon le météorologue.

Environnement Canada suit la trajectoire de l'ouragan qui pourrait provoquer des ondes de tempête au cours de la fin de semaine. Des vagues de près de cinq mètres ou plus toucheront les côtes du golfe du Saint-Laurent faisant face au nord , prévient l'agence.

Avec les informations de Sylvie Aubut et Martin Toulgoat