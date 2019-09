Samsung lancera enfin son téléphone pliable vendredi

Le Galaxy Fold devait originalement être lancé en avril, mais plusieurs journalistes ayant reçu le téléphone pour en faire la critique avant sa sortie ont rapporté de nombreux bris et défectuosités de l’écran. Samsung s’est vu obligé de reporter le lancement de l’appareil pour y apporter des améliorations. Ce processus de peaufinage aura finalement pris quatre mois.

Confrontée à une baisse de revenus en raison du ralentissement du marché et de la concurrence de plus en plus forte des fabricants chinois, la firme sud-coréenne comptait alors beaucoup sur le lancement de cet appareil à 2600 $ pour relancer la demande.

L’écran du Galaxy Fold mesure 7,3 pouces de diagonale lorsqu’il est déplié, donnant à l’appareil une allure de tablette. Lorsqu’il est plié, il est possible d’utiliser un écran auxiliaire plus petit, qui mesure 4,6 pouces de diagonale.

Le Galaxy Fold a un petit écran auxiliaire qui s'active lorsque le téléphone est plié. Photo : Reuters / Stephen Nellis

Selon Samsung, plusieurs applications populaires, comme YouTube, ont été optimisées pour profiter pleinement de la résolution de l’écran déplié. Sa taille favorise également le multitâche, une fonction que l’appareil peut remplir avec aisance avec ses 12 Go (gigaoctets) de mémoire vive.

Le téléphone sera aussi compatible avec la 5G, la prochaine génération des réseaux de communications mobiles.

Les téléphones pliables, la prochaine tendance?

Le Galaxy Fold a été promu par Samsung comme étant le premier téléphone intelligent pliable au monde , alors que plusieurs de ses concurrents se lançaient aussi dans la course à l’écran pliable.

Le géant chinois Huawei a par exemple dévoilé le Mate X, dont l’écran se plie vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur, en février. Son lancement était initialement prévu pour l’été, mais a été repoussé à novembre. Oppo et Xiaomi, deux autres entreprises chinoises, travaillent sur des appareils semblables.

Le Mate X de Huawei Photo : Getty Images / David Ramos

Le fabricant américain Motorola compte faire revivre sa fameuse marque Razr à travers un téléphone pliable qui s’ouvrirait à la verticale, rappelant les téléphones à clapet d’antan. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Les écrans pliables pourraient aider à relancer les ventes de téléphones intelligents, qui ont chuté de 4,1 % en 2018, selon le centre de recherche IDC.

La durée de vie des téléphones intelligents ne cesse d’ailleurs d’augmenter : aux États-Unis, une personne gardait son appareil en moyenne 22,7 mois avant d’acheter un nouveau modèle en 2016. Ce chiffre a grimpé à 24,7 mois en 2018 et devrait encore augmenter cette année.