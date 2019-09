Un bureau pour enquêter sur les incendies à Rouyn-Noranda

Les enquêteurs souhaitent ainsi obtenir de l'information en lien avec une série d'incendies suspects.

Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec, explique que le poste servira à recueillir davantage d'informations.

On sait qu'il y a eu quelques incendies suspects dans les dernières semaines et derniers mois à Rouyn-Noranda, et les policiers vont s'installer au coin des rues Taschereau et Principale dans un poste de commandement mobile pour recevoir des informations du public , dit-il.

La semaine dernière, un incendie a eu lieu dans un immeuble à logements au coin de l'avenue Principale et de la rue Cardinal-Bégin.