L'armée recherche un Cessna disparu près de Sherbrooke

Des recherches sont en cours pour retrouver un avion de type Cessna parti de l'aéroport de Sherbrooke dans la nuit de mercredi à jeudi et dont on a perdu la trace.

Ce sont des membres de l'Aviation royale canadienne qui mènent les recherches.

L'avion devait se rendre à l'aéroport de Mirabel. Il est disparu des écrans radars environ 37 km au nord-ouest de Sherbrooke.

À l'heure actuelle, un avion et un hélicoptère des Forces armées volent au-dessus des secteurs de Valcourt, Bonsecours et Saint-Denis-de-Brompton. Aussi, un aéronef de l'équipe de Sauvetage et recherche aériens du Québec et hélicoptère de la Sûreté du Québec participent aux recherches.

