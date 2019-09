Un climatiseur dans la tête du T. rex

Le chercheur Casey Holliday, un professeur d’anatomie à l’Université du Missouri, et ses collègues expliquent que les deux grands trous (fosses temporales) situés dans son crâne agissaient en quelque sorte comme climatiseur interne, ce qui aidait la bête à évacuer la chaleur de son corps.

Cette explication remet en question une autre hypothèse largement répandue dans la communauté paléontologique selon laquelle ces orifices étaient remplis de muscles soutenant le mouvement de la mâchoire de l’animal.

Une interprétation qui laissait certains scientifiques perplexes, dont les auteurs des présents travaux qui pensent plutôt que cette zone était remplie de vaisseaux sanguins permettant au dinosaure de réguler sa température.

Nous avons maintenant beaucoup de preuves convaincantes de la présence de vaisseaux sanguins à cet endroit, basées sur notre travail avec les alligators et autres reptiles , explique le professeur.

Ces preuves viennent du travail d’observation réalisé à l'aide d’appareils d’imagerie thermique qui transforment la chaleur en lumière visible. Les chercheurs ont ainsi pu examiner les alligators d’une ferme de St. Augustine en Floride.

La chaleur corporelle d'un alligator dépend de son environnement , explique Kent Vliet, du Département de biologie de l'Université de Floride.

Nous avons remarqué que lorsqu'il faisait plus frais et que les alligators essayaient de se réchauffer, l’imagerie thermique montrait de gros points chauds dans ces trous de leur crâne, indiquant une augmentation de la température. Plus tard dans la journée, toutefois, quand il fait plus chaud, les trous semblaient sombres, comme s'ils avaient été éteints pour rester au frais.

Kent Vliet