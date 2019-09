Première pelletée de terre pour la nouvelle Maison des jeunes à Amos

La Maison des jeunes avait dû être relocalisée à la suite d'un incendie en juillet 2018.

Les adolescents qui fréquentent la Maison des jeunes d'Amos se sont montrés solidaires envers l'organisme à la suite de l'incendie de l'été 2018. Photo : Facebook - Maison des jeunes d'Amos

Jean-Pier Frigon, un des bénévoles impliqués à la Maison des jeunes à Amos, raconte qu’il a commencé à élaborer le projet d'une nouvelle Maison des jeunes en novembre 2018.

Le but est de faire une nouvelle structure qui va permettre aux jeunes de se rencontrer là et d'être encadrés. Jean-Pier Frigon, un des bénévoles impliqués à la Maison des jeunes à Amos

Jean-Pier Frigon trouvait important d'offrir aux jeunes un endroit adéquat et sécuritaire pour que les jeunes puissent pratiquer des loisirs.

J'ai mobilisé le milieu autour de moi et on a relancé ça parce que la mission est de fournir un lieu sans alcool, sans drogue, un encadrement avec un professionnel pour donner un lieu de rassemblement aux jeunes , raconte-t-il.

Une maison revampée

Jean-Pier Frigon explique la nouvelle Maison des jeunes bonifiera les activités qu'elle offre déjà.

On a fait ce qu'on appelle la "mission 2.0". On va créer plus d'activités qu'il y en avait dans le passé, on veut se moderniser , souligne-t-il.

Par exemple, Guillaume Tétrault, un champion canadien de ski nautique de figure originaire d'Amos, offrira des cours de ski nautique l'été prochain aux jeunes fréquentant la Maison des jeunes.

Les portes de la nouvelle Maison des jeunes devraient ouvrir en février 2020, puisque cinq à six mois de construction sont prévus, selon M. Frigon.