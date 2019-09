Des biologistes espèrent un rétablissement du touladi du lac Matapédia

En 2014, les données ont démontré que si le Ministère n'avait pas procédé à des ensemencements constants, le touladi aurait probablement disparu du lac Matapédia.

Clairement, au lac Matapédia, si on arrête les ensemencements... ça n'ira pas bien , constate la biologiste responsable de la faune aquatique en eau intérieure pour le Bas-Saint-Laurent, Anne-Marie Pelletier.

Ce n'est pas qu'il manque de touladis, précise-t-elle, mais plutôt qu'il manque de géniteurs et de femelles matures, ce qui nuit à la reproduction naturelle de l'espèce.

L'abondance est super bonne, il y a beaucoup de poissons, mais ce sont des petits poissons parce qu'aussitôt que le poisson atteint 60cm, les pêcheurs les gardent et ce sont ces gros poissons-là qui sont les géniteurs. Anne-Marie Pelletier, biologiste responsable de la faune aquatique en eau intérieure pour le Bas-Saint-Laurent

Le nombre de géniteurs est particulièrement plus faible qu'au lac Témiscouata, qui constitue l'autre principal plan d'eau à touladi de la région. Or, là aussi, les ensemencements jouent un rôle crucial dans le maintien de la population.

Un oeuf de truite grise au fond du lac Témiscouata Photo : Radio-Canada / Courtoisie : François Hazel / Enviro-Mer

La biologiste garde espoir que ce nouvel inventaire révèle un renversement de la tendance au lac Matapédia, car c'est aussi en 2014 qu'a été mis en place le premier plan de gestion du touladi.

Les modalités de gestion ont changé, donc en 2019 on espère avoir un peu plus de gros individus et plus de femelles matures , souligne-t-elle.

Les échantillons prélevés seront analysés au cours de l'hiver et les résultats seront connus au printemps 2020.

Par ailleurs, les touladis capturés pour ce relevé n'ont pas été gaspillés. Mme Pelletier affirme que son équipe a remis plus de 200 livres de poisson à l'organisme Moisson Vallée Matapédia.