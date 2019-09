Le maire de Vancouver veut prendre le contrôle du parc Oppenheimer

On doit se pencher sur les options permettant au parc de reprendre ses activités normales , presse M. Stewart, invitant le conseil d'administration du parc de présenter un plan expliquant comment ils vont accomplir cette tâche.

Il y a deux semaines, des avis d'expulsion ont été envoyés aux personnes vivant dans les 200 tentes du parc situé dans le quartier Downtown Eastside, connu pour son haut taux d’itinérance et son problème de surdoses.

Un « coup de pouce pour partir »

Suivant cette injonction , la plupart des occupants du parc ont été placés dans des logements par l’intermédiaire de B.C. Housing et d’autres groupes à but non lucratif, mais environ 40 personnes y vivent toujours.

Le nombre de sans-abri est en constante augmentation à Vancouver, selon un recensement mené en mars dernier. La Ville a dénombré 2223 itinérants, dont 39 % sont Autochtones. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Certaines personnes dans le parc ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour quitter les lieux, mais pour le moment, cela relève de la compétence de la Commission , dit le maire, tout en refusant d'expliquer si par coup de pouce , il entend une injonction formelle.

Décision des commissaires

En vertu de la charte provinciale régissant la Ville de Vancouver, la Commission des parcs ne peut céder l’autorité d’un parc sans que cette décision soit approuvée par les deux tiers des commissaires et du conseil municipal.

Le commissaire Stuart MacKinnon a refusé de faire des commentaires mardi, affirmant qu'il souhaitait étudier la question. Son collègue John Coupar a toutefois accusé le maire de faire de la démagogie .

La maire de Vancouver Kennedy Stewart croit que l'autorité de la Ville sur le parc pourrait être utile dans les négociations avec les plus hauts niveaux de gouvernement. Photo : Radio-Canada / Michael Mcarthur

On a très bien travaillé, avec nos partenaires de la Ville , dit-il. Je ne pense pas que le maire dispose d'un outil plus puissant que nous. Il croit que le maire ressent probablement de la pression.

Je suggère qu'avant de commencer à parler de la prise en charge du parc, il examine la situation sur la rue Hastings, sur laquelle il a toute autorité, et dont la situation semble s'aggraver chaque jour. John Coupar, commissaire, Commission des parcs de Vancouver

Vancouver est la seule ville au Canada à avoir un conseil élu responsable des parcs sur son territoire.

Avec les informations de Justin McElroy, CBC News