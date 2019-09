De grosses pointures aux classes de maître de l'École de musique de l'UdeS

Jouer avec l’un des meilleurs guitaristes jazz au monde ou apprendre à mixer avec le gagnant d'un Oscar, c'est ce que les étudiants de l’École de musique auront la chance de faire cette année dans le cadre de leur formation.

Mon mandat était de trouver les classes de maître et de les convaincre de venir pour un cachet qui n'est pas habituel pour eux. Une fois qu'on expliquait le projet et dans quel contexte ça venait, la plupart acceptaient avec grand enthousiasme. Le plus connu est Mike Stern qui est une vraie légende du jazz, qui a été nominé six fois aux Grammys. Il y a aussi Sylvain Bellemare qui a travaillé sur le film Arrival et qui a gagné un Oscar pour ça , explique le chargé de cours à l'École de musique, Jean-François Desrosby..

Pour le professeur, il ne fait aucun doute que ces classes de maître apporteront grandement aux étudiants. C'est surtout d'aller puiser l'inspiration des gens qui ont trouvé leur propre voix. C'est ça l'idée derrière ma recherche de gens. Ils ont tous quelque chose à apporter qui va faire grandir les jeunes artistes qui se trouvent devant eux. C'est de donner cet exemple de ce qu'on peut faire dans le métier.