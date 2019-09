Une fuite de gaz force la fermeture de l’Immeuble Saint-Paul dans le secteur Aylmer.

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) demande aux parents de garder leurs enfants à la maison et spécifie que les cours, le service de garde et le transport scolaire sont annulés pour toute la journée pour cet immeuble.

Un large périmètre a été érigé à proximité de la fuite de gaz. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Les enfants qui ont déjà pris le transport scolaire et tous les élèves marcheurs qui avaient déjà quitté la maison ce matin seront pris en charge par du personnel et transportés à l’Immeuble Limoges de l’École internationale du Village (19, rue Symmes, Gatineau). Les parents sont priés d’aller les chercher à cet endroit dès que possible , peut-on lire dans le communiqué de la CSPO.

La fuite de gaz a été causée par des travaux faits par La Ville de Gatineau.