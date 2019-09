L'ouragan Dorian longe les côtes de la Georgie et de la Caroline du Sud

L’ouragan Dorian, qui a repris de la vigueur au cours des dernières heures, a atteint les côtes de la Georgie et de la Caroline du Sud où des inondations et d’importantes pannes d’électricité sont rapportées.

La puissante dépression, qui a fait au moins 20 morts dans les Caraïbes, est repassée jeudi à la catégorie 3, emportant avec elle des vents de 185 km/h et des pluies torrentielles parsemées de grêle.

Bien que le coeur de la tempête se situe à environ 170 kilomètres au large des côtes de la Caroline du Sud, le gigantesque système y provoque néanmoins des inondations, notamment dans la région de Charleston ainsi qu’en Georgie où au moins une trentaine de refuges temporaires ont été mis en place pour accueillir les sinistrés.

Les forts vents et les pluies torrentielles ont causé de nombreuses pannes d’électricité sur la côte est américaine où au moins 130 000 foyers et commerces sont privés de courant en Caroline du Sud; on en compte plus de 12 000 en Georgie.

L'ouragan Dorian progresse le long des côtes américaines. Photo : UNIVERSITÉ DU COLORADO/CIRA

Selon l'agence fédérale américaine des mesures d'urgence (FEMA) au moins 6000 membres de la Garde nationale sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés et assurer les services d’urgence en cas de besoin. Plus de 40 000 monteurs de lignes et employés ont aussi été mobilisés pour réparer les plus rapidement possible lignes d'électricité qui risquent d'être durement frappées sur les côtes des deux États.

Le Centre national des ouragans américain (NHC), basé à Miami, a également mis en garde contre la montée des eaux dans ces régions, parlant d'une situation potentiellement extrêmement dangereuse.

L'est du Canada sur la trajectoire de l'ouragan

Selon les modèles du NHC et des services météorologiques canadiens, Dorian doit poursuivre sa route vers le nord-est en longeant les côtes de la Caroline du Nord et de la Virginie avant de passer lentement au stade de tempête tropicale à la hauteur des côtes du Maryland et du Delaware vendredi en fin de journée.

Or, le Canada ne sera pas épargné par la puissante dépression qui devrait atteindre la Nouvelle-Écosse, l’île-du-Prince-Édouard, les îles de la Madeleine et Terre-Neuve au cours du week-end.

Selon les prévisionnistes du Centre canadien de prévision des ouragans, les vents générés par Dorian pourraient atteindre 130 km/h avec des quantités de pluie importantes et des vagues de plus de 5 mètres lorsqu'il atteindra l'est du Canada samedi.

Si l'ouragan Dorian suit la trajectoire prévue, il va déferler sur les provinces de l'Atlantique samedi et dimanche. Photo : Environnement Canada/Centre canadien de prévision des ouragans

Les Bahamas dévastés

Pendant ce temps, l’archipel des Bahamas se relève péniblement du passage de Dorian qui a ravagé le pays en début de semaine.

Le bilan des victimes, qui atteint aujourd’hui 20 morts et de nombreux blessés, pourrait augmenter encore au cours des prochains jours, au fur et à mesure que progressent les équipes de secours dans les secteurs ravagés, estiment les autorités gouvernementales des Bahamas.

Des femmes marchent dans les débris sur l'île de Grand Abaco où l'ourgan Dorian a causé d'importants dommages. Photo : Reuters / Dante Carrer

Plus de 700 policiers, militaires et secouristes ont été déployés à Grand Bahama et dans les îles Abacos qui ont été les plus durement touchées par l’ouragan.

Le gouvernement a aussi mobilisé des médecins, des infirmières et d'autres travailleurs de la santé pour porter secours à la population dont une partie importante a tout perdu dans la tempête.

Selon une estimation des Nations unies, environ 70 000 personnes ont actuellement besoin d'une aide immédiate aux Bahamas.

Le secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a indiqué que l'ONU avait débloqué un million de dollars de son fonds d'urgence pour apporter une première aide à l’archipel qui a reçu près de 76 centimètres de pluie poussés par des vents déchaînés.

Sur le terrain, l’inquiétude et la peur sont palpables. « Je n'ai pas de nouvelles de cinq des 14 personnes qui travaillent pour moi », a confié à l’Agence France-Presse Robert Neher, propriétaire d'une cabane de pêche sur la pointe est de Grand Bahama.

Des habitants de Marsh Harbour tentent de récupérer des biens et de faire sécher des vêtements. Photo : Reuters / Dante Carrer

J'ai vu beaucoup de gens se battre pour de la nourriture. La plupart des gens ont perdu tous leurs vêtements, ils n'ont que ce qu'ils portent sur eux. Larry Lewis, habitant de Freeport

Marsh Harbour, la principale ville des îles Abacos, a elle été détruite à 60 %, selon le premier ministre, Hubert Minnis qui a annoncé le déploiement de forces de l'ordre supplémentaires et a averti que les pilleurs seraient poursuivis sévèrement.

La Croix-Rouge estime à 13 000 le nombre de maisons endommagées ou détruites par l’ouragan.

L'aéroport local est quant à lui devenu un lac, empêchant tout appareil de s’y poser.

Les secours doivent donc être acheminés à partir de l’aéroport de la capitale Nassau. La garde-côtière américaine et leurs collègues du Royaume-Uni se sont également mobilisés pour venir en aide à la population des Bahamas.

Plusieurs collectes de fonds ont aussi été lancées dans les pays voisins, notamment aux États-Unis, où des églises organisent des collectes dans le quartier de Coconut Grove, berceau de la communauté bahaméenne à Miami, en Floride.

Mercredi, le gouvernement canadien a pour sa part annoncé une aide d’urgence d’un demi-million de dollars pour soutenir les organisations humanitaires sur le terrain.

Des représentants gouvernementaux, dont un spécialiste en ingénierie aéroportuaire, sont également déployés aux Bahamas pour évaluer la situation.