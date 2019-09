Près de 1 million engouffré dans des tyroliennes et un spectacle multimédia

Une agence provinciale a perdu 970 000 $ en trois ans dans l'exploitation d'un parc de tyroliennes et d'un spectacle son et lumière dans la région de Kingston, a appris CBC.

La commission St. Lawrence Parks a accumulé des pertes financières « significatives » à cause des deux projets lancés en 2016, selon un audit obtenu par le réseau anglais de Radio-Canada grâce à une demande d'accès à l'information.

Ces pertes incluent :

287 000 $ pour le parc de tyroliennes, qui est toujours ouvert

685 000 $ pour le spectacle Lumina Borealis, qui a depuis été annulé

9000 $ pour le lancement du spectacle Lumina Borealis

La vérification comptable remise au gouvernement provincial en juin 2018 relevait une série « d'irrégularités dans l'attribution des contrats » et concluait que les deux attractions « allaient vraisemblablement continuer à encourir des pertes à l'avenir ».

La commission St. Lawrence Parks, qui gère aussi des attractions comme le fort Henry et le Upper Canada Village, soutenait pourtant que son parc de tyroliennes près de Gananoque et le spectacle d'hiver au fort Henry à Kingston allaient générer des profits annuels de 600 000 $ et de 150 000 $ respectivement.

Le spectacle Lumina Borealis avait cumulé des pertes de 600 000 $ en deux ans. Photo : Commission St. Lawrence Parks

Une attraction annulée

Lumina était un événement extraordinaire, affirme la nouvelle directrice générale de la Commission, Hollee Kew. Toutefois, le coût annuel d'organisation du spectacle était élevé.

Quant au parc de tyroliennes, l'ancien sénateur et ex-ministre conservateur Bob Runciman, que le gouvernement de Doug Ford a nommé à la tête du conseil d'administration de l'agence en février dernier, craint que l'attraction ne « perde de l'argent encore cet été ».

Aucune décision n'a été prise, dit-il, quant au sort de ce parc, qui devait être le plus gros du genre au pays. M. Runciman se demande s'il ne devrait pas y avoir eu plus de publicité pour attirer les visiteurs.

Devrait-on s'occuper [d'un parc du genre] ou le louer à un exploitant privé? Voilà des enjeux sur lesquels on devra se pencher , indique-t-il.