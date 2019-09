Incendie dans le marché By : le restaurant Vittoria Trattoria n'ouvrira pas avant deux ans

Le copropriétaire d'un restaurant ravagé par un incendie dans le marché By, le Vittoria Trattoria, affirme que les travaux ne font que commencer après des mois de bureaucratie et une longue enquête de la part des assureurs.

Domenic Santaguida espérait pouvoir rouvrir avant son anniversaire en mai, mais la date la plus optimiste est sans doute décembre 2021, a expliqué le copropriétaire du restaurant Vittoria Trattoria.

La semaine prochaine, cinq mois se seront écoulés depuis l'incendie et nous ne faisons que commencer , a-t-il souligné.

Le 12 avril, un incendie s'est déclaré sur le toit du 35, rue William, détruisant une grande partie du bâtiment et plusieurs commerces.

Au moment de l'incendie, des employés faisaient des travaux de toiture du Vittoria Trattoria, que les pompiers ont par la suite jugés « accidentels et évitables ».

Au moment de l'incendie, le 12 avril, plusieurs commerces avoisinants ont été endommagés. Photo : Scott Stilborn

M. Santaguida a déclaré que depuis l'incendie, les ingénieurs de la Ville d'Ottawa ont dû déterminer si la façade de l'édifice patrimonial pouvait être préservée.

Ce n'est que récemment que la compagnie d'assurance a rouvert le site aux propriétaires de l'immeuble après une longue enquête qui a permis d'exclure d'autres causes possibles.

La semaine dernière, les ouvriers ont enfin commencé à démolir l'intérieur.

En raison de la désignation patrimoniale de l'édifice, M. Santaguida a indiqué que les travaux sont faits à la main, en évitant l'utilisation de machines lourdes pour protéger la façade de l'édifice.

Domenic Santaguida espérait rouvrir Vittoria Trattoria avant son cinquantième anniversaire en mai 2020. Maintenant, il souhaite qu'il soit à nouveau ouvert d'ici la fin de 2021. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Il a raconté que la récente visite de l'intérieur de la structure elle-même avait été une expérience émouvante.

J'ai été bouleversé par la gravité des dégâts à l'intérieur , a affirmé M. Santaguida, décrivant les dégâts causés non seulement par le feu et l'eau, mais aussi par les pompiers qui ont frappé et entaillé des meubles, murs et plafonds pour éteindre l'incendie.

Le restaurant, connu pour sa vaste collection de vins, n'est pas autorisé à garder les quelques bouteilles qui n'ont pas été détruites dans l'incendie, par crainte de contamination.

De nouveaux emplois

Environ 40 personnes travaillaient au restaurant au moment de l'incendie.

M. Santaguida a déclaré qu'il avait réussi à trouver du travail pour certains employés dans les deux autres restaurants de sa famille à Ottawa, alors que d'autres ont choisi de chercher un autre emploi.

Il croit que tous les employés ont trouvé du travail après l'incendie.

M. Santaguida a dit qu'il espère que l'échafaudage devant le bâtiment pourra être enlevé bientôt et que le trottoir de la rue William sera ouvert. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Quant à la réouverture du restaurant du marché By, il a déclaré que l'objectif est loin d'être atteint.