Une croisière sur le thème du cannabis organisée en Ontario

160 personnes embarqueront le 21 septembre prochain sur un bateau affrété par la compagnie de croisières Windsor River Cruises.

Selon les organisateurs, l’engouement a été immédiat pour cet événement hors norme qui entend célébrer la légalisation de la marijuana.

Près de 3000 personnes ont manifesté leur intérêt pour y prendre part et les billets se sont tous envolés en 48 heures, explique Jesselin Deschamps, directrice commerciale chez Windsor River Cruises.

La réaction a été incroyable et non seulement des gens de Windsor-Essex s'intéressent à cet événement, mais aussi des gens du Michigan et même des régions avoisinantes du côté américain sont intéressés à y participer , constate-t-elle.

160 personnes monteront à bord pour cette croisière hors du commun. Photo : Radio-Canada / Marine Lefevre

Les règles à suivre

Les participants, tous âgés d'au moins 19 ans, devront apporter leur propre cannabis puisqu’aucune substance ne sera vendue sur place.

Nous ne fournissons rien et tous ceux qui seront sur le bateau ce jour-là auraient le droit légal de l'avoir sur eux et de l'utiliser , précise Mme Deschamps.

L’entreprise indique qu’elle n’a pas eu à demander de permis pour organiser la croisière de trois heures qui aura lieu dans les eaux canadiennes.

Les fumeurs devront par ailleurs rester à l’extérieur du pont inférieur du bateau.

Les organisateurs espèrent que la croisière deviendra un événement annuel.

Avec des informations de CBC