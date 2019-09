Vapoter de l’huile de cannabis serait très dangereux

D’après le docteur Martin Juneau, de l’Institut de cardiologie de Montréal, des personnes trafiquent leur cigarette électronique et ajoutent de l’huile de cannabis au mélange de vapotage.

C’est très dangereux, car si on fait chauffer de l’huile et qu'on l’inhale, on peut faire une sorte de réaction inflammatoire pulmonaire, qui peut provoquer la mort.

Martin Juneau, cardiologue