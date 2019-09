Dorian pourrait frapper l'Atlantique avec la force d'un ouragan

Dorian se trouvait à environ 178 km au sud de Charleston, une ville de la Caroline du Nord, jeudi, vers 3 h.

En ce moment-ci, les vents sont autour de 175 km/h. C’est sûr qu’elle va s’affaiblir quelque peu. Pour ce qui est de notre région, les vents devraient être autour de 120 km/h. [...] Ça ne veut pas dire, par exemple, que le système n’est pas dangereux. Il va demeurer dangereux en raison des vents et aussi de la pluie , indique un prévisionniste du Centre canadien de prévision des ouragans, Jean-Marc Couturier.

Si l’ouragan suit la trajectoire prévue, il passera sur l’est de la Nouvelle-Écosse samedi et sur l’ouest de Terre-Neuve dimanche matin. D’importantes pluies et des vents violents vont déferler sur le sud-est du Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l'ouest de Terre-Neuve et la Basse-Côte-Nord du Québec.

Si l'ouragan Dorian suit la trajectoire prévue, il va déferler sur les provinces de l'Atlantique samedi et dimanche. Photo : Environnement Canada/Centre canadien de prévision des ouragans

Pour le sud-est du Nouveau-Brunswick, grosso modo, si on prend une ligne qui part du parc Kouchibouguac, région de Sussex jusqu’à Saint-Jean, si on regarde à l’est de cette ligne, on pourrait parler de quantités de pluie qui pourraient jouer entre 50 et 80 mm. Puis, dès qu’on s’en va du côté de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, là, c’est un potentiel au-delà de 100 mm et peut-être même 200 mm , estime Jean-Marc Couturier.

Des inondations sont possibles par endroits, estime Environnement Canada.

De plus, de hautes vagues vont balayer les côtes atlantiques de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve ainsi que certains secteurs dans l’est du golfe du Saint-Laurent, prévoit Environnement Canada. Des vagues d’environ 10 mètres sont possibles sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans la nuit de samedi à dimanche et sur le sud de Terre-Neuve dimanche matin.

La société Marine Atlantique prévient les voyageurs que l’ouragan risque de perturber ses horaires en fin de semaine.

Tous les transports vont être affectés en fin de semaine , ajoute Jean-Marc Couturier.

Avec des renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie