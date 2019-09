Le BAPE à Bécancour : des citoyens rassurés par les promoteurs

Une soixantaine de personnes étaient présentes à l’Église multifonctionnelle de Bécancour pour poser des questions au promoteur Gestion 3LB.

Ce dernier souhaite enfouir ou entreposer environ un million de mètres cubes (960 000 m3) de sols contaminés dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. Un site semblable existe déjà dans le secteur Saint-Grégoire, mais celui-ci arrive en fin de vie utile.

Le projet évalué à plus de 65 M$ soulève certaines craintes, notamment sur les impacts qu’il pourrait avoir sur l’air, l’eau, ainsi que la faune. Cette dernière pourrait subir les contrecoups des travaux, selon les défenseurs de l’environnement, puisqu’on compte déboiser l’équivalent de 15 terrains de football.

De nombreuses mesures d’atténuation ont été présentées au citoyens présents pour minimiser les impacts de la construction et des opérations du site sur l’environnement.

Je suis d’accord avec le projet et je l’ai toujours été, même si je suis un militant écologiste , lance Serge Fortier, un résident de Sainte-Marie-de-Blandford. On ne parle plus de contamination, mais de décontamination. Alors sur le plan environnemental, c’est positif. C’est des compagnies comme ça qu’il faut attirer dans le parc et c’est des créations d’emplois comme ça qu’il faut amener , ajoute-t-il.

On a vu que l’initiateur avait prévu beaucoup de choses. Il y a un encadrement qui a l’air assez serré. Évidemment, la préoccupation des citoyens, et je la comprends, c’est que ce qu’on nous présente sur papier, ce soit ce qu’on vive ensuite dans la réalité , conclut le porte-parole d’Alternatives Bécancour, François Poisson.

Pour sa part, François Bellemare se dit davantage préoccupé de savoir si les permis qui sont octroyés maintenant seront toujours valides dans 40 ans sachant que les méthodes auront évolué.

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, qui a assisté à la séance s’est dit aussi rassuré par les informations qui ont été transmises mercredi soir.

Contamination contrôlée

De son côté, le promoteur affirme qu’il y a eu une augmentation de 8% des sols contaminés dans la province au cours des 15 dernières années. Par conséquent, il y aurait un intérêt pour les sites d’enfouissement.

C’est un besoin de société , dit le président de Gestion 3LB, Louis-Marc Bourgouin. Selon lui, le projet qui a été présenté propose une façon sécuritaire de disposer des sols contaminés, notamment grâce à des installations étanches.

La contamination va être gardée à l’intérieur d’un lieu qui est sous surveillance Louis-Marc Bourgouin, président de Gestion 3LB

Il y a quand même des impacts environnementaux, mais la surveillance fait qu’il n’y a pas de contamination des lieux à l’extérieur de la cellule et du bâtiment où sera fait le traitement des sols contaminés , poursuit-il.

Louis-Marc Bourgouin présente le projet de son entreprise. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Un centre de traitement des sols par bioventilation et par biodégradation, une cellule d’enfouissement incluant un système passif de captage des gaz et une aire d’entreposage temporaire et de tamisage des sols font notamment partie des installations prévues dans le projet.

Enjeux de transports

Ce n’est certainement pas un sujet sur lequel les initiateurs du projet s’attendaient à être le plus interpellés lors de cette séance d’information, mais la question du transport des matières contaminées vers le site d’enfouissement a été abordée plus souvent qu’à son tour par les citoyens qui ont pris la parole.

Augmentation de la densité de la circulation, risques de déversement, élargissement de la route aux approches du site et visibilité des camions en période hivernale, voilà quelques-unes des préoccupations qui ont été soulevées.

Jusqu’à 25 camions par jour pourraient circuler entre 7h et 17h en période d’exploitation.

Tous les gens de Sainte-Gertrude passent par là. C’est une route qui est très étroite, les accotements ne sont même pas assez larges pour faire passer un véhicule , résume Serge Fortier.

Le début des travaux est prévu pour 2020 et une durée d’exploitation d’environ 40 ans est envisagée.

Les citoyens et les organismes ont jusqu’au 19 septembre pour faire la demande d'une consultation publique ou d'une médiation auprès du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.