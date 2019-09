Simon Jolin-Barrette, super-ministre

Dans la vie comme en politique, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En lui confiant le dossier de la langue française, François Legault consacre Simon Jolin-Barrette dans son statut de super-ministre : leader parlementaire, laïcité, immigration et maintenant langue française. À l’inverse, en retirant le dossier à Nathalie Roy, il renforce l’impression que sa ministre n’était pas à la hauteur de son mandat.

Au-delà de la consécration du super-ministre, la décision met aussi et surtout en lumière l’importance de l’enjeu identitaire pour le premier ministre. François Legault, l’homme d’affaires, le « deal maker » comme il se décrit, laisse (du moins pour l’instant) l’économie sur le feu arrière et bat le fer identitaire pendant qu’il est chaud.

Si on en est là aujourd’hui, c’est que la recette a été éprouvée. Le champ de mines de la laïcité a été traversé. Non seulement traversé, mais au fil d’arrivée le gouvernement est plus populaire que quand il s’est engagé sur ce terrain dangereux. François Legault est ainsi rassuré. Les Québécois l’appuient dans son affirmation nationaliste. Prochaine étape, la langue française.

La protection de la langue

A priori, il n’y a pas péril en la demeure, mais il y a certainement une préoccupation sur le recul constant du français au Québec, en particulier à Montréal.

Fondamentalement, les Québécois veulent protéger la langue française. Personne ne remet en question la loi 101, qui oblige notamment les enfants issus de l’immigration à aller à l’école française. Si la laïcité était un champ de mines, la protection de la langue française est beaucoup plus consensuelle.

Par contre, des pièges attendent le ministre. Les classes de francisation des nouveaux arrivants débordent à Montréal. Le besoin est criant pour de nouvelles ressources. C’est bien beau de prendre moins d’immigrants, mais encore faut-il en prendre soin. C’est la face cachée du dossier de la langue. Le super-ministre tentera de relever ce défi en gérant l’immigration et la francisation, ce qui, à première vue, est logique.

Nathalie Roy sort affaiblie de cet exercice

À court terme, on retiendra que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, sort affaiblie de l’exercice. Dans son cas, la transition de députée de l’opposition à ministre est difficile. Des portes tournantes ont été installées dans le bureau de son chef de cabinet. Trois personnes ont occupé le poste depuis sa nomination, il y a moins d’un an. Avec toute cette instabilité, elle ne pouvait pas s’occuper de culture et de langue française en même temps.

Sans compter que le super performant ministre de l’Immigration cherchait un nouveau défi. Dans les circonstances, la décision de François Legault tombait sous le sens.