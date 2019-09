Des histoires de guérison pour inspirer ceux qui souffrent de dépendance

Darren, de la Première Nation de Fort William, a été le premier à témoigner.

Il raconte qu’il a vécu des douleurs immenses et beaucoup d’anxiété au début de sa cure de désintoxication.

Un proche lui a dit un jour que la pire chose qu’il pouvait faire était de s’isoler. C’est alors qu’il a commencé à suivre une thérapie.

L’aide psychologique qu’il a reçue lui a permis de reprendre goût à la vie. Aujourd’hui, je vis le moment présent, dit-il. La vie est belle et la vôtre peut l’être aussi.

Il a été suivi sur la scène par Chris, un habitué de Rockin’ Recovery.

Il a admis d'entrée de jeu qu’il ne se considère pas sa guérison comme une histoire à succès, mais plutôt comme un projet en chantier.

Chris affirme qu’il est légitime d’être en colère lorsqu'on rencontre des obstacles, mais qu’il est possible de l’exprimer de façon constructive.

Selon Cynthia Olsen, la coordonnatrice de la stratégie antidrogue de Thunder Bay, des événements comme Rockin’ Recovery sont essentiels pour montrer à ceux qui vivent avec un problème de dépendance qu’ils ont le soutien de la communauté.

C’est une partie importante du mouvement de guérison à travers le Canada , affirme-t-elle.

[L’événement a pour objectif] de donner une voix à ceux qui sont en rétablissement, pour les laisser rayonner et parler de leur parcours et être une lueur d’espoir pour les autres. Et aussi de faire sortir les gens de la communauté et leur dire qu’ils ont besoin de faire partie du processus de guérison.

Cynthia Olsen, coordonnatrice de la stratégie antidrogue de Thunder Bay