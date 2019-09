Des résolutions pour bien commencer l’année scolaire à l'École St-Isidore

La résolution de Kyra Trumier, en 9e année, est simple et précise : « Parler français avec mes amis ».

Ce qui peut être un vrai défi, comme l’explique la directrice de l’établissement scolaire, Janine Bussière : Les six heures et demie qu’ils sont ici, c’est probablement le seul moment où ils sont vraiment dans le français, alors on essaie de maximiser là-dessus.

L’école est donc un point central pour organiser des activités récréatives qui permettent aux jeunes de « vivre la Fransaskoisie », indique-t-elle.

Les élèves de l'école St-Isidore de Bellevue participent mercredi à une danse d'amitié au cours d'une activité organisée pour la rentrée scolaire. Photo : Radio-Canada / école St-Isidore de Bellevue Saskatchewan

Pour cette deuxième journée depuis la rentrée des classes, c’est au son de tambour et main dans la main dans un cercle d’amitié que ces jeunes vivent cette Fransaskoisie.

Par ailleurs, pour mieux les motiver, les jeunes sont aussi impliqués dans la définition des valeurs et des objectifs de l’établissement, explique l’enseignante Mélanie Gareau.

L'enseignante Mélanie Gareau indique que l'école responsabilise les élèves en leur faisant participer au processus de décision des activités pour favoriser la communication en français. Photo : Radio-Canada

« Les élèves peuvent maintenant communiquer l'importance de parler français », déclare-t-elle.

Pour sa part, Raelynne Boutin, en 9e année, semble bien parti.

Raelynne Boutin, élève en 9e année, est bien décidée à préserver sa culture francophone. Photo : Radio-Canada

Je veux parler le français pour longtemps. Après l'école, je ne veux pas l'oublier. Alors, je veux pratiquer beaucoup pour avoir un meilleur job. J'aime parler français aussi. Moi, puis mes grands-parents, on parle français tout le temps , lance-t-elle.

L'École St-Isidore a franchi la barre symbolique des 100 élèves cette année.

Depuis plusieurs années, on est autour du 95. C'est la première fois depuis, je dirais une dizaine d'années, qu'on est au-delà de 100 élèves , se réjouit Mme Bussière.

La directrice de l'école St-Isidore de Bellevue, Janine Bussière, se réjouit de la croissance des inscriptions qui ont franchi cette année la barre symbolique de 100 élèves. Photo : Radio-Canada

Ceci est d’autant plus important que l’école est au centre de la vie de la communauté.

« Dans une communauté rurale, s'il n'y a pas d'école, la communauté va peut-être cesser d'exister. Alors, l'importance d'avoir notre école est énorme pour la survie de notre communauté », conclut-elle.

Avec les informations de Gabrielle Proulx