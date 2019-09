Projet de GNL : au tour de Québec de poser des questions

En fait, le ministère québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques veut des précisions sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz. Cette usine doit être construite à La Baie, juste à côté de Port Saguenay. Elle s’appellerait Énergie Saguenay et recevrait du gaz naturel acheminé par un gazoduc.

GNL a eu droit à une série de questions de la part du Ministère. On se demande de plus en plus s’il y a des risques associés au projet.

La compagnie assure que le degré de perturbation des habitats est généralement faible, mais qu’il peut varier. La compagnie soutient que des programmes de suivi ont été élaborés pour s’assurer que tout se passe bien.

Par ailleurs, le Ministère interpelle aussi GNL sur les zones de pêche blanche. Aucune étude n’a été menée sur les risques toxicologiques ou cancérigènes liés à la consommation de poissons ayant été en contact avec des hydrocarbures. Est-ce que cela pourrait nuire au renouvellement du poisson? On l’ignore, mais GNL pense que les impacts seraient limités.

Québec demande également un plan d’intervention précis en cas de déversement. Il estime que celui de GNL n’est pas assez clair.

GNL précise qu’en cas de déversement dans le Saguenay, les navires seraient responsables de mettre en oeuvre les mesures d’urgence. Des mesures de confinement des hydrocarbures devraient être faites par la Garde côtière.

Les plans d’urgence sont préparés avec les villes.

