Une rentrée plus verte à l'UQAR et au Cégep de Rimouski

Comme dans plusieurs établissements, le virage vert prend de plus en plus d'importance au Cégep et à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Les administrations mettent régulièrement en place de nouvelles initiatives pour réduire leur empreinte environnementale.

À l'université et au cégep de Rimouski, les étudiants ont déjà l'habitude de trier leurs déchets et de ne pas utiliser de contenant à usage unique depuis plusieurs années.

Le Cégep de Rimouski a même une politique « zéro déchet »; pour la location de ses locaux, tout doit être réutilisable et compostable. Et les bouteilles d'eau sont bannies.

L’UQAR se dirige sur la même voie, confirme le vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration, Benoît Desbiens.

Benoît Desbiens Photo : Radio-Canada

À partir de cet automne, on retire l'ensemble de tout ce qui est bouteille d'eau en plastique, sur nos campus à Lévis et à Rimouski. On va aussi faire l'ajout d'un abribus ici pour le transport en commun, donc faciliter l'usage du transport en commun en collaboration avec la Ville , explique-t-il.

Au cégep, ce sera la première fois cette année qu'une journée institutionnelle du climat sera organisée dans le cadre de la Journée mondiale sur le climat, le 27 septembre.

La directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles au Cégep de Rimouski, Line Beaulieu, explique que la politique environnementale de l'établissement sera révisée cette année. Un plan d'action pour les cinq prochaines années sera mis en place.

Line Beaulieu Photo : Radio-Canada

On regarde comment on pourrait avoir un mécanisme de compensation des carbones, ça c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête et qui est en train de se mettre en place. [...] Augmenter le tri, faire en sorte que le tri soit partout, sur les étages, pas juste à la cafétéria, c'est des choses qu'on va accentuer , précise Line Beaulieu.

Le grand défi pour les deux institutions est pour le moment de réduire la dépendance des étudiants et du personnel à leur voiture. Dans les deux établissements, les stationnements sont complets.

La station de réparation de vélos à l'UQAR. Photo : Radio-Canada

Le Cégep de Rimouski et l'UQAR essaient donc de chercher des solutions pour rendre le transport collectif plus attrayant, pour encourager le covoiturage et le transport actif.

Avec les informations d’Édith Drouin