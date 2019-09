Les journaux en quête d'appuis locaux

La fédération travaille à la mise en place d’une coopérative de travailleurs pour reprendre les journaux de Groupe Capitale Média. Elle se cherche actuellement des appuis.

En réponse, certaines municipalités ont déjà promis de remettre les avis publics dans les pages de leurs journaux locaux.

Par contre le maire de Québec, Régis Labeaume refuse encore de se lancer avant de connaître la suite. On va voir ce que va faire le gouvernement, comment ça s'aligne, puis après ça on s'attachera pour voir comment on peut aider , déclare-t-il.

Il doute que la bonne foi des municipalités soit réellement salvatrice dans le contexte.

De faire nos annonces publiques dans les journaux, ça ne sauvera pas les journaux demain matin, mais on est prêt à faire ce qu'il faut le temps venu, si on nous fait la preuve que ça peut aider à faire survivre Le Soleil. C'est ça qui m'intéresse moi , poursuit le maire.

Aides publiques et privées

Pascal St-Onge se rassure tout même de voir une réponse plus positive du côté de la chambre du commerce et annonce que des discussions auront lieu sur le sujet. Les prises de contact ne sont pas terminées avec tout le monde, mais à Québec, il y a une volonté de se mobiliser pour sauver Le Soleil , affirme-t-elle.

De quoi donner espoir au président du syndicat de la rédaction du Soleil, Jean-François Néron. Selon lui, c’est la combinaison de l’aide publique promise par le gouvernement du Québec et de la participation de tout le reste des acteurs locaux qui permettront à la potentielle coopérative boucler son budget.

C’est un amalgame de solutions qui vont faire qu’on va être capable de maintenir en vie des organismes de presse comme le nôtre , résume-t-il.

Le gouvernement se donne jusqu’au mois d’octobre pour annoncer son plan d’aide aux médias écrits.

