Les électeurs du Nouveau-Brunswick, trop racistes pour le NPD?

Réunis à Moncton, les membres du Parti vert du Nouveau-Brunswick applaudissaient leur bon coup mardi. Quatorze candidats du Nouveau Parti démocratique provincial et un représentant à l'exécutif national annonçaient quitter les rangs de la formation politique pour se joindre au Parti vert.

Un réel pied de nez au NPDNouveau Parti démocratique provincial fédéral, à l’aube du début de la campagne électorale.

Leur principale justification : le chef néo-démocrate du Canada, Jagmeet Singh. À leurs yeux, le chef néglige les provinces maritimes.

Mais selon Jonathan Richardson, l'un des transfuges, le port de signes religieux du chef est aussi en cause.

En parlant aux gens, on note évidemment un peu de racisme dans la province , a-t-il dit.

Selon lui, les progressistes du Canada doivent donc s'unir, et ce, en abandonnant le NPDNouveau Parti démocratique provincial pour se tourner vers le Parti vert.

Sans surprise, les réactions n'ont pas tardé.

C'est décevant à entendre, et je ne pense pas que ce soit vrai. Ce n'est pas nouveau pour Jagmeet. Jagmeet a été confronté au racisme toute sa vie. [...] Je ne pense pas que la déclaration de cette personne donne suffisamment de crédit aux Canadiens et Canadiennes et aux gens du Nouveau-Brunswick.

Un porte-parole du parti néo-démocrate du Canada, via courriel