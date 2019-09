Le Francothon se met au défi pour sa sixième année

« On est dans le thème du défi cette année, ça va être intéressant ça va mettre tout une autre couleur au Francothon », dit le directeur de la FFA, Joël Lavoie.

Du 20 septembre au 1er novembre, des têtes d’affiche et des organismes de la communauté franco-albertaine redoubleront de créativité pour solliciter des dons. Certains seront « mis au cachot », comme l’an dernier, et devront obtenir l’aide du public pour se libérer.

De la musique et des procès humoristiques préparés par l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta sont également au programme.

Le Francothon comptera sept événements au total. Les deux plus gros se dérouleront à Calgary et à Edmonton, le 25 octobre et le 1er novembre respectivement. En tant que partenaire, Radio-Canada enregistrera des émissions spéciales de La Croisée et du Téléjournal en direct de ces événements.

« Les gens prennent un verre, font des dons, écoutent les shows, font des téléphones, c’est vraiment un bel événement », affirme Joël Lavoie.

Événements en région : 20 septembre à 18 h - Lethbridge

4 octobre à 17 h - Fort McMurray

15 octobre à 17 h - Saint-Isidore

26 octobre à 17 h - Legal

1er novembre à 16 h - Bonnyville

Pour célébrer ses 25 ans, la FFA se lance un défi particulier cette année, le « 25 fois 25 », qui consiste à encourager le plus de nouveaux donateurs possibles à s’engager à donner 25 $ par mois.

« C’est un peu ambitieux, mais ce serait fantastique de se rendre à 1000 dons, en espérant que ces 1000 dons-là nous permettent d’atteindre 250 000 $ », explique Joël Lavoie.

L'argent collecté sera distribué aux 101 fonds de dotation de la FFA. Ces derniers soutiennent diverses causes dans la francophonie, incluant des programmes de retour aux études, des projets philanthropiques et de l'aide financière pour des situations particulières.

Avec les informations de Danielle Kadjo et Thilelli Chouikrat